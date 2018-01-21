نتانیاهو: جایگزینی برای میانجیگری آمریکا در روند صلح وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پیامی به «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که «جایگزینی برای میانجیگری آمریکا در روند صلح وجود ندارد».

«بنیامین نتانیاهو» در دیدار با سفرای رژیم صهیونیستی افزود: امشب از «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا استقبال می کنیم. او دوستی بزرگ برای اسرائیل است و ما با افتخار و به گرمی به او خوشامد می گوییم. من در خصوص دو پرونده صلح و امنیت با وی گفتگو خواهم کرد.

نتانیاهو گفت: پیامی به ابومازن ارسال می کنم و آن این است که هر کس برای بررسی صلح با آمریکایی ها آمادگی ندارد خواهان صلح نیست.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ۱۵ آذرماه گذشته شهر قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت.