به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران صبح امروز دوشنبه در همایش «آزادی مسجدالاقصی در سپهر پیروزی محور مقاومت» اظهار کرد: هدف رژیم صهیونیستی، ایجاد فساد و سلطه طلبی روی زمین است.

وی با بیان اینکه آمریکا از سال ١٩٤٨ تا الان، هیچگاه حمایت های خود را از رژیم صهیونیستی قطع نکرده افزود: آمریکا در طول این سال ها بیش از ٢٠٠ میلیارد دلار به اسراییل کمک کرده است؛ یعنی ٥٠٠ دلار برای هر اسراییلی در یک سال.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران در ادامه با بیان اینکه حمایت های آمریکا از رژیم صهیونیستی به موارد اقتصادی محدود نمی شود، گفت: آمریکا تا کنون ٤٥ بار از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد به نفع اسراییل استفاده کرده است.

ابوشریف در پایان با بیان اینکه آمریکا و اسراییل رابطه ای استراتژیک و تمام عیار دارند تصریح کرد: به نظر می رسد که دولت ترامپ می خواهد طرحی شوک آور و متعجب کننده را برای فلسطین اجرا کند و عربستان سعودی یکی از بازوان اجرایی آمریکا برای اجرای این طرح است.