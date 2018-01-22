به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم بهره مند عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نظارت بر اجرای هماهنگ استانداردهای اجباری یا طرح طاها توسط سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: این طرح برای نظارت بر فرآورده ها و خدمات عرضه شده مشمول مقررات استاندارد اجباری در بازار مصرف صورت می گیرد.

وی ادامه داد: طرح طاها، محیط عرضه را برای کالاهای بی کیفیت، فاقد علامت استاندارد و محصولات جعلی، ناامن کرده و می تواند نقطه عطفی در احترام به حقوق مصرف کننده باشد تا مصرف کننده ایرانی بتواند با اطمینان و خاطری آسوده کالای ایرانی را انتخاب و حمایت کنند.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر خاطرنشان کرد: در بازرسی مراکز عرضه، ضمن بازرسی و نمونه برداری از کالا نسبت به آزمون موارد نمونه برداری شده مطابق استانداردهای ملی، اقدام و نتایج این آزمون برای استان محل تولید ارسال و با توجه به انطباق یا عدم انطباق محصول نمونه برداری شده در مورد واحد تولیدی تصمیم گیری خواهد شد.

وی ادامه داد: در این راستا، طی ۱۰ ماه گذشته نزدیک به ۴ هزار و ۵۰۰ بازرسی و ۱۹۰ محصول نمونه برداری به عمل آمده است.

بهره‌مند خاطرنشان کرد: در دو ماه انتهایی سال بازرسی از مراکز عرضه تشدید خواهد شد تا بازار برای برخی از افراد سودجو ناامن شده و و جلوی عرضه محصولات غیراستاندارد گرفته شود.

وی در پایان از تمامی مصرف کنندگان خواست قبل از خرید کالا به علامت استاندارد ایران و کد ده رقمی درج شده زیر آن توجه کنند و با ارسال کد ۱۰ رقمی درج شده به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ از صحت علامت استاندارد ایران اطمینان حاصل کنند.