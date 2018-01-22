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۳ بهمن ۱۳۹۶، ۰:۳۴

در ایام انتهایی سال؛

بازرسی استاندارد از مراکز عرضه استان بوشهر افزایش می‌یابد

بازرسی استاندارد از مراکز عرضه استان بوشهر افزایش می‌یابد

بوشهر - مدیرکل استاندارد استان بوشهر گفت: در ماه‌های انتهایی سال بازرسی استاندارد از مراکز عرضه استان بوشهر افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم بهره مند عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نظارت بر اجرای هماهنگ استانداردهای اجباری یا طرح طاها توسط سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: این طرح برای نظارت بر فرآورده ها و خدمات عرضه شده مشمول مقررات استاندارد اجباری در بازار مصرف صورت می گیرد.

وی ادامه داد: طرح طاها، محیط عرضه را برای کالاهای بی کیفیت، فاقد علامت استاندارد و محصولات جعلی، ناامن کرده و می تواند نقطه عطفی در احترام به حقوق مصرف کننده باشد تا مصرف کننده ایرانی بتواند با اطمینان و خاطری آسوده کالای ایرانی را انتخاب و حمایت کنند.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر خاطرنشان کرد: در بازرسی مراکز عرضه، ضمن بازرسی و نمونه برداری از کالا نسبت به آزمون موارد نمونه برداری شده مطابق استانداردهای ملی، اقدام و نتایج این آزمون برای استان محل تولید ارسال و با توجه به انطباق یا عدم انطباق محصول نمونه برداری شده در مورد واحد تولیدی تصمیم گیری خواهد شد.

وی ادامه داد: در این راستا، طی ۱۰ ماه گذشته نزدیک به ۴ هزار و ۵۰۰ بازرسی و ۱۹۰ محصول نمونه برداری به عمل آمده است.

بهره‌مند خاطرنشان کرد: در دو ماه انتهایی سال بازرسی از مراکز عرضه تشدید خواهد شد تا بازار برای برخی از افراد سودجو ناامن شده و و جلوی عرضه محصولات غیراستاندارد گرفته شود.

وی در پایان از تمامی مصرف کنندگان خواست قبل از خرید کالا به علامت استاندارد ایران و کد ده رقمی درج شده زیر آن توجه کنند و با ارسال کد ۱۰ رقمی درج شده به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ از صحت علامت استاندارد ایران اطمینان حاصل کنند.

کد مطلب 4207093

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