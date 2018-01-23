به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد ترجمه رمان «تو به اصفهان بازخواهی گشت» نوشته مصطفی انصافی به زبان ایتالیایی با نشر «ادیزیونی ای‌او» منعقد شده است.

انتشارات ادیزیونی ای‌او از مهم‌ترین ناشران مستقل ایتالیاست که در سال ۱۹۷۹ میلادی در رم آغاز به کار کرد. این ناشر در سال‌های آغازین فعالیت خود اغلب رمان‌های نویسندگان اروپایی شرقی را به ایتالیایی ترجمه می‌کرد. این انتشارات در سال ۲۰۱۰ با چاپ رمان «دوست نابغه من» نوشته‌ی «الینا فرانته» در دنیا مطرح شد.

ترجمه‌ رمان «تو به اصفهان باز خواهی گشت» را به زبان ایتالیایی، «جاکومو لونگی» بر عهده دارد. لونگی فارغ‌التحصیل زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه ونیز است و پیش از این آثاری از مهسا محبعلی، محمد طلوعی و مهدی اسدزاده را به ایتالیایی ترجمه کرده است.

رمان «تو به اصفهان بازخواهی گشت» با ورود دختری لهستانی به نام الیزا به دانشگاه تهران و دیدار با یکی از استادان دانشکده‌ ادبیات برای دریافت مشاوره‌ برای پایان‌نامه‌اش آغاز می‌شود، اما با پیشرفت داستان متوجه می‌شویم پایان‌نامه فقط یک بهانه بوده و الیزا در جست‌وجوی مادربزرگش است که در سال ۱۳۲۱ همراه با هزاران نفر از لهستانی‌ها از طریق بندر انزلی به ایران آمده و ماندگار شده است.

در پشت جلد این کتاب آمده است: «مصطفی انصافی نویسنده‌ی جوانی است که در اولین تجربه‌ی روایی‌اش رمانی نوشته مملو از داستان‌های ریشه‌زده در تاریخ. رمانِ تو به اصفهان بازخواهی ‌گشت روایتی است چندسویه از زندگی و سؤال‌های چند شخصیت که به خاطرِ جبر مکان و زمان در موقعیتی خاص کنار هم قرار می‌گیرند. استاد دانشگاهی جوان و البته خسته از شرایطش که در فکر مهاجرت است، به دختری لهستانی برمی‌خورد که برای یافتنِ ریشه‌های دوردستِ خانوادگی‌اش به ایران آمده است. دختری که پیشینه‌ای مبهم دارد و ناگهان قصه‌ی او تبدیل می‌شود به انگیزه‌ای برای روایتِ قهرمانِ اول رمان... انصافی در این رمان تلاش کرده با توجه به قابلیت‌های ژانری و ترسیم پلاتْ رمانی بنویسد که در عینِ سرک ‌کشیدن به زوایای پنهان‌مانده‌ی تاریخِ ایران، رگه‌های زیستی و وجودی قهرمان‌های بلاتکلیفش را نیز برملا کند. آمدن زنانِ لهستانی به ایران در سال‌های حضورِ متفقین در ایران تنها جرقه‌ای‌ است برای آتش گرفتنِ انبارِ عظیمی از خاطرات و خطرات. تا جایی که خواننده‌ی رمان در هر بخش با واقعیت‌هایی روبه‌رو می‌شود که می‌توانند به جذاب‌ شدنِ روند روایی اضافه کنند. تو به اصفهان بازخواهی ‌گشت قصه‌ی کشف است. کشفِ گذشته‌ای ناامن و قصه‌دار که ناگهان همه‌چیز را عوض می‌کند... همه‌چیز را...»

این رمان در مجموعه‌ «قفسه آبی» نشر چشمه، در ۲۷۶ صفحه، به قیمت ۲۳۰۰۰ تومان منتشر شده است.

مصطفی انصافی متولد ۱۳۶۶ است. تحصیلاتش را در رشته‌ مهندسی عمران - سازه در مقطع کارشناسی ارشد به پایان رسانده، اما به خاطر علاقه‌ زیادی که به ادبیات دارد سال‌هاست می‌نویسد. داستان‌های کوتاه او در تعداد زیادی از جشنواره‌ها و جوایز ادبی نامزد یا برگزیده شده‌اند. انصافی علاوه بر داستان‌نویسی گه‌گاه با مجلات و روزنامه‌ها همکاری می‌کند. او سردبیر سایت ادبی ۵۱ نیز هست.