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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۷

بختیاری به مهر خبر داد؛

نوشته‌های و نمایش‌نامه‌های چاپ نشده اکبر رادی منتشر می‌شوند

نوشته‌های و نمایش‌نامه‌های چاپ نشده اکبر رادی منتشر می‌شوند

داستان‌ها و نمایشنامه‌های چاپ نشده اکبر رادی به زودی منتشر و راهی بازار نشر می‌شوند.

بهروز بختیاری پژوهشگر و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یکی از آثار جدیدی که روی آن کار کرده‌ام، نوشته‌های چاپ نشده اکبر رادی نمایشنامه‌نویس شهیر کشورمان است.

وی افزود: آقای رادی را عموما به نمایشنامه‌نویسی می‌شناسیم و می‌شناسند. اما او داستان‌هایی هم داشته که چاپ نشده‌اند؛ همین طور نمایشنامه‌هایی که به چاپ نرسیدند. حالا پس از سال‌ها و به لطف همسر زنده‌یاد رادی، شرایطی فراهم شده که داستان‌ها و نمایشنامه‌های چاپ نشده این چهره ادبیات نمایشی کشور منتشر شوند.

این پژوهشگر در ادامه گفت: تصحیح و تدوین این آثار را برای چاپ انجام داده‌ام و نامی که کتاب فعلا دارد، «پیش از روزنه آبی» است و همان طور که می‌دانید، روزنه آبی نام یکی از نمایشنامه‌های زنده یاد رادی است. کتاب مورد نظر در حال ویرایش است و ناشرش هم به احتمال زیاد نشر خاموش خواهد بود.

بختیاری در پایان گفت: کتاب «پیش از روزنه آبی» پس از عید نوروز منتشر خواهد شد و امیدوارم به نمایشگاه کتاب تهران برسد.

کد مطلب 4209206

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