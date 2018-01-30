بهروز بختیاری پژوهشگر و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یکی از آثار جدیدی که روی آن کار کرده‌ام، نوشته‌های چاپ نشده اکبر رادی نمایشنامه‌نویس شهیر کشورمان است.

وی افزود: آقای رادی را عموما به نمایشنامه‌نویسی می‌شناسیم و می‌شناسند. اما او داستان‌هایی هم داشته که چاپ نشده‌اند؛ همین طور نمایشنامه‌هایی که به چاپ نرسیدند. حالا پس از سال‌ها و به لطف همسر زنده‌یاد رادی، شرایطی فراهم شده که داستان‌ها و نمایشنامه‌های چاپ نشده این چهره ادبیات نمایشی کشور منتشر شوند.

این پژوهشگر در ادامه گفت: تصحیح و تدوین این آثار را برای چاپ انجام داده‌ام و نامی که کتاب فعلا دارد، «پیش از روزنه آبی» است و همان طور که می‌دانید، روزنه آبی نام یکی از نمایشنامه‌های زنده یاد رادی است. کتاب مورد نظر در حال ویرایش است و ناشرش هم به احتمال زیاد نشر خاموش خواهد بود.

بختیاری در پایان گفت: کتاب «پیش از روزنه آبی» پس از عید نوروز منتشر خواهد شد و امیدوارم به نمایشگاه کتاب تهران برسد.