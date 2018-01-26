به گزارش خبرنگار مهر، بیستم آذرماه امسال، سید فرزاد طلاکش، دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران، از شیوع گسترده بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور خبر داد و با اشاره به اینکه در سال گذشته در همین تاریخ، حدود ۲۰ کانون بیماری در کشور وجود داشت، گفت: امسال از ابتدای مهرماه تاکنون، بیش از ۱۷۰ کانون آلوده داشته ایم که تقریباً ۹۰ درصد آن، مربوط به واحدهای صنعتی است و حدود ۹.۵ میلیون قطعه مرغ طی این ۸۰ روز، حذف شده اند.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران تصریح کرد: این در حالی است که در سال گذشته و در طول دوره بیماری، ۱۱.۵ میلیون قطعه مرغ حذف شده بود.

در این میان، هر چند مسئولان سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی طی این مدت اعلام کرده اند اقدامات مناسبی برای مقابله با این بیماری در حال انجام است، اما مسئولان بخش خصوصی و تولیدکنندگان معتقدند اقدامات انجام شده در این زمینه، به هیچ عنوان رضایت بخش نیست و همین مساله، دلیل اصلی گسترش بیماری در کشور است به طوری که طی ١٠ روز اخیر، آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استانهای یزد و مرکزی نیز گسترش یافته است.

در همین زمینه، سیدفرزاد طلاکش، امروز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت شیوع آنفلوانزا در کشور، اظهار داشت: متاسفانه در استان اصفهان، تعداد واحدهای درگیر به بیماری افزایش یافته؛ همچنین در یزد نیز، شاهد گسترش بیماری بوده‌ایم.

یزد و مرکزی درگیر شدند/ ٨٠ درصد واحدهای تولیدی قم از بین رفت

به گفته وی، در استان قم نیز ٨٠ درصد واحدهای تولیدی معدوم شده است؛ ضمن اینکه استان های یزد و مرکزی اخیرا درگیر این بیماری شده و حدود ١٠ روز است که بیماری در این استانها شیوع یافته است.

طلاکش با اشاره به اینکه تاکنون حدود ٢١ میلیون مرغ، بر اثر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور معدوم شده اند، افزود: از این میزان، حدود ١٨میلیون آن مرغ تخم گذار بوده است.

وی با بیان اینکه استان های قم، اصفهان، فارس، سمنان، خراسان رضوی و گلستان قطب های تولید کشور هستند، گفت: متاسفانه دو الی سه مورد از قطب های تولید ما، تاکنون آلوده شده اند؛ ضمن اینکه وقتی علائم بیماری در جایی ظاهر می شود، اگر اقدامات ویژه ای انجام بگیرد، می توان از گسترش آن جلوگیری کرد.

اقدامات انجام شده به هیچ عنوان رضایت بخش نیست

طلاکش درباره اینکه آیا اقدامات انجام شده در کشور در جهت مقابله با این بیماری رضایت بخش است؟، تصریح کرد: به هیچ عنوان؛ اگر این چنین بود بیماری به این شکل گسترش نمی یافت.

وی همچنین درباره اینکه آیا خساراتی که به مرغداران پرداخت می شود، مناسب و راضی کننده بوده است؟، افزود: بیمه پیش بینی هایی انجام می دهد؛ اما بیماری همچنان در حال پیشرفت است و بر میزان خسارت ها افزوده می شود؛ ضمن اینکه معمولا مسئولان نمی توانند پرداخت ها را به موقع انجام دهند.

تخم مرغ هم دوباره گران شد

بر همین اساس؛ گزارش های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد قیمت تخم مرغ هم که طی هفته های اخیر در بازار ثبات یافته و در برخی مناطق به ۵۰۰ و در برخی دیگر از مناطق نیز به حدود ۴۰۰ تومان رسیده بود، مجددا افزایش یافته و نرخ هر عدد از این محصول، به حدود ٦٠٠ تومان رسیده که دلیل این مساله نیز گسترش شیوع بیماری آنفلوانزا و افزایش جمعیت مرغ های معدومی است.

حال باید منتظر ماند و دید که تدبیر دولت و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار در کشور، برای کنترل شیوع آنفولانزای مرغی چه بوده و برای تنظیم بازار تخم مرغ که یکی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، چه خواهد بود.