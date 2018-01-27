زهره صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه چرا در تلویزیون کمتر حضور دارد، گفت: بیشتر در سریال ها بازیگران جوان را می آورند و گریم می کنند و یا هنروران را می آورند و با آنها به صورت رایگان کار می کنند.

وی ادامه داد: تهیه کننده فکر جیبش را می کند و دیگر دنبال امثال زهره صفوی نمی آید. فکر می کنند می توانند با پول کمتر نقش را به جوانی بدهند که نقش مادر و خاله و مادربزرگ را بازی کند، اما اشتباه می کنند. اتفاقا به نظرم مردم اگر تلویزیون را روشن کنند و پیشکسوت ها را ببینند سریال ها را بهتر دنبال می کنند.

این بازیگر درباره حضور خود در تلویزیون در یک سال اخیر عنوان کرد: من امسال چهار سریال در تلویزیون داشتم اما نقش ها بسیار کوتاه و غیرکلیدی بود.

صفوی درباره این نقش ها توضیح داد: این نقش ها بد نبودند ولی شاید هر کدام در حد ۲ یا ۳ روز بوده اند و من بیشتر در آنها بازی کرده ام تا فراموش نشوم. من شغلم را دوست دارم و اتفاقا با اینکه ۷۵ سال سن دارم سلامت هستم و به همین دلیل اکنون هم می توانم کار را ادامه دهم. من هیچ وقت اهل حاشیه و مسایل دیگر نبودم و مثل یک زن مسلمان زندگی کردم و الان هیچ مشکل برای ادامه بازیگری ندارم.

بازیگر مجموعه قدیمی «فردا دیر است» با اشاره به اینکه از پنج سالگی وارد عرصه بازیگری شده است درباره جوان هایی که امروزه وارد هنر بازیگری می شوند، یادآور شد: من از پنج سالگی در تئاتر لاله زار کار کردم ولی حالا جوانانی وارد کار می شوند که اخلاق هنری نسل ما را ندارند و فکر می کنند اگر یک فیلم یا سریال بازی کرده اند باید دیگران به آنها احترام بگذارند چون عمر عزت نفس آنها کوتاه است.

وی اضافه کرد: البته نه اینکه به شخص من بی احترامی ای صورت گرفته باشد اما مساله این است که بسیاری از اینها که وارد بازیگری می شوند باید سال ها بیایند و با بزرگترها بُر بخورند و آداب و اخلاق هنری را یاد بگیرند.

بازیگر سریال های «روزگار جوانی» و «کیمیا» در پایان درباره این روزهای خود بیان کرد: در حال حاضر نقشی در سریال «هم‌سرایی» به کارگردانی حسین تبریزی دارم که نقش خوبی است و بازی می کنم تا فراموش نشوم و کنار مردمم باشم.