به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.
در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزارمی شود، حجتالاسلام احمدعلی یوسفی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان «ایده روش دستیابی به ساختار پولی نظام اقتصادی اسلام» پرداخت.
وی با اشاره به اینکه نظام سرمایهداری میتواند برای طراحی بومی خودمان الهامبخش باشد، گفت: با شرک به ربوبیت، اراده الهی را به عنوان خاستگاه منتفی کردند و اقتصاد را جزو علوم انسانی قرار دادند.
وی با بیان اینکه اراده این انسان مبنای کشف و طراحی نظام اقتصادی قرار گرفته، تشریح کرد: انسانی که تحت ولایت الهی نباشد ضرورتاً تحت ولایت شیطان است.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: برای این انسان حداکثر کردن منفعت مادی شخصی مد نظر قرار میگیرد و بر اثر محدودیت منافع، تضاد منافع پیش آمده و منجر به منازعه و رقابت ناسالم میشود.
حجتالاسلام یوسفی افزود: در نتیجه از دل این نگاه رفتار انحصارطلبانه و تجمیع مالکیت خصوصی مطلق بیرون میآید.
وی با تأکید بر اینکه اسلام با سرمایهداری مخالف نیست، بلکه با سرمایهمحوری مخالف است، اضافه کرد: آوردن نهاد بانک، بورس و بیمه یعنی امضای تفکری که زیربنای این نهادهاست و با حفظ این ساختار نمیتوان اقتصاد اسلامی پیاده کرد زیرا چرخهای باطل است.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تشریح ایرادات روش امضا متذکر شد: در این روش عقود فقط در رفتارها و روابط به کار میروند.
حجتالاسلام یوسفی اضافه کرد: در عقود، نظر به مصالح و مفاسد واقعی است و یکی از محدودیتهای روش امضا این است که در دو مرحله ما را از واقع دور میکند.
وی با اشاره به اینکه در روش امضا رفتارها و روابط نظام غالب در جهان را برای ما غالب میکنند، تصریح کرد: برخی از رفتارها در دنیا براساس تفکرات دینی اسلامی و غیراسلامی فعالیت دارند که هرگز به درون ساختار نظام ما راه پیدا نمیکنند.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: روش امضا ما را از برخی رفتارها و روابط حتی دین مسیحیت و سایر ادیان نیز محروم میکند.
حجتالاسلام یوسفی با اشاره به اینکه رفتارها و روابط اساساً از مبانی اصلی شناختی تولید مشوند، اظهار کرد: با این روش به طور کلی این مسیر را رها کرده و رفتارها و روابط مورد نیاز را در واقع تحلیل و براساس عقد اولی امضا میکنیم که به همین علت از بسیاری معارف محروم میشویم.
وی با بیان اینکه ما باید انتظار تولید رفتارها و روابط دیگری در الگوی مصرف داشته باشیم، اظهار کرد: روش امضا ما را از نظامسازی و ساختارسازی نیز محروم کرده است.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه در این روش عناصر به صورت منفک امضا میشوند، تأکید کرد: مجموع آنها، یک مجموعه جدیدی را شکل میدهد که نیازمند اجتهاد جدیدی است.
حجتالاسلام یوسفی با اشاره به فتوای مقام معظم رهبری و نظر سایر فقها، خاطرنشان کرد: هر رفتار و قانون باید دارای دو ویژگی تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه و رفع فقر و محرومیت در جامعه باشد، که در صورت نبودن یکی از این دو ویژگی، اسلامی محسوب نمیشود.
وی ادامه داد: نرخ بهره در نظام بهره و سرمایهداری به عنوان عامل درونزا، نقش اصلی را در تمام امور دارد و مانند نخ تسبیح است.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه در روش امضا نرخ بهره را به صورت قانونی از روی کاغذ حذف میکنیم، اضافه کرد: با این وجود در عمل با دو مشکل رباخواری و بهم ریختگی عناصر اقتصادی مواجه میشویم.
به همت دبیرخانه دائمی کنگره بینالمللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار می شود.
نظر شما