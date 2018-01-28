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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۵:۴۶

محققان کانادایی می گویند؛

تاثیر ماهی های حاوی اُمگا۳ در پیشگیری از سرطان

تاثیر ماهی های حاوی اُمگا۳ در پیشگیری از سرطان

مطالعه جدید محققان رابطه بین اسیدهای چرب امگا۳ بدست آمده از ماهی و پیشگیری از سرطان را نشان داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، متخصصان تغذیه بر اهمیت مصرف اسیدهای چرب امگا۳ به خاطر فواید متعدد برای سلامت تاکید دارند.

هر دو منبع گیاهی و حیوانی این روغن نظیر روغن کریل (نوعی میگو)، روغن ماهی، دانه کتان، دانه چیا، دانه شاهدانه و غیره سرشار از امگا۳ هستند که توانایی مقابله با افسردگی و اضطراب، بهبود سلامت چشم، بهبود سلامت مغز، کاهش خطر بیماری قلبی، مقابله با التهاب، مقابله با بیماری های خودایمنی، پیشگیری از سرطان، کاهش آسم در کودکان، بهبود سلامت استخوان ها و مفاصل، بهبود خواب، و سالم تر کردن پوست را دارا هستند.

حال مطالعه جدید نشان می دهد ماهی های حاوی اسیدهای چرب اُمگا۳ در پیشگیری از سرطان موثرتر از دانه کتان و سایر روغن ها هستند.

طبق یافته های مطالعه محققان دانشگاه گوئولف در اونتاریو کانادا، امگا۳ دریایی ۸ برابر منابع گیاهی این روغن در پیشگیری از رشد تومور موثرتر هستند.

دیوید ما، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «یافته های ما نشان می دهد امگا۳ با هر دو منبع گیاهی و حیوانی دارای نقش حفاظتی در مقابله با سرطان است اما تاثیرگذاری شان با یکدیگر متفاوت است.»

اسیدهای چرب امگا۳ سه نوع هستند: اسید آ-لینولنیک (ALA)، اسید ایکوزاپنتائونیک (EPA) و اسید داکوزاهگزائونیک (DHA).

ALA اسیدچرب با منبع گیاهی است و در دانه های خوراکی نظیر دانه کتان و در روغن های نظیر سویا، کانولا و شاهدانه یافت می شود.

EPA و DHA در جانداران دریایی نظیر ماهی، جلبک و فیتوپلانکتون ها یافت می شوند.

در این مطالعه، به موش های مبتلا به نوع تهاجمی سرطان سینه موسوم به HER-۲، انواع مختلف امگا۳ داده شد.

نتایج نشان داد تغذیه موش ها با امگا۳ دارای منشاء دریایی موجب کاهش اندازه تومور تا ۶۰ تا ۷۰ درصد و کاهش تعداد تومورها تا ۳۰ درصد شد.

به گفته دکتر ما، «امگا۳ با بازگرداندن ژن های مرتبط با سیستم ایمنی و توقف مسیر رشد تومور، از سرطان پیشگیری کرده و با آن مقابله می نماید.»

وی تاکید می کند افراد باید برای رسیدن به تاثیر مشابه، هفته ای دو تا سه وعده ماهی مصرف کنند.

کد مطلب 4211760

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