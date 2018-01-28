کسب ۲ پیروزی برای والیبال نشسته قم در لیگ برتر

محمد پیروز منش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر والیبال نشسته باشگاه‌های کشور آغاز شد که در آغاز دور برگشت به میزبانی آبادان، تیم والیبال نشسته قم موفق شد در هر ۲ بازی خود در این دور پیروز شود و امتیاز کامل هر ۲ مسابقه را از آن خود کند.

وی افزود: در این مسابقات که روزهای جمعه و شنبه در آبادان برگزار شد تیم هیئت جانبازان و معلولین قم در نخستین دیدار برابر تیم ذوب ـآهن اصفهان قرار گرفت و در ۳ ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ - ۱۵، ۲۵ - ۲۰ و ۲۵ - ۲۲ حریف خود را شکست داد و با این برد، پیروزی قاطع خود در بازی رفت را تکرار کرد.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم گفت: دومین مسابقه تیم والیبال نشسته قم در این دور، برابر تیم میزبان یعنی پالایش نفت آبادان برگزار شد که در این مسابقه تیم هیئت قم موفق شد شکست بازی رفت را جبران کند و در یک بازی سخت و نفس گیر در هر ست، در نهایت ۳ بر صفر پیروز این مسابقه شود.

پیروز منش بیان داشت: در این مسابقه تیم قم در ست نخست ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید و در ست دوم در شرایطی که دو تیم تا امتیاز ۲۳ پایاپای پیش رفتند در نهایت باز هم تیم هیئت جانبازان و معلولین قم بود که هوشیاری در امتیازات آخر ۲۵ بر ۲۳ پیروز شد و در آستانه پیروزی قرار گرفت.

وی عنوان کرد: اوج جذابیت این بازی در ست سوم بود به طوری که در این ست، تیم میزبان کار را بهتر آغاز کرد و از غفلت بازیکنان قمی بهره برد و ۲۱ بر ۹ از حریف پیش افتاد به طوری که به نظر می‌رسید کار در این ست برای قم پایان یافته اما تیم قم به شکل حیرت آوری به بازی برگشت و کار را مساوی کرد و در نهایت در ماراتن امتیازات، توانست ۳۲ بر ۳۰ حریفش را شکست دهد و فاتح این مسابقه شود.



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم تصریح کرد: دور بعدی این مسابقات ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه در قم برگزار می‌شود و تیم‌های جانبازان مازندران و روانکارهای گلستان به قم می‌آیند تا در قم با تیم هیئت قم روبرو شوند که حضور مرتضی مهرزاد بلند قامت ترین والیبالیست جهان با ۲ متر و ۴۷ سانتی متر در این مرحله جالب توجه است.