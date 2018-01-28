آرتروز شایع ترین علت تعویض مفصل در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمیدرضا یزدی متخصص ارتوپدی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و فلوشیپ جراحی زانو در آستانه برگزاری این کنگره اظهار داشت: این کنگره هر دو سال یکبار برگزار می شود و یکی از معتبرترین کنگره های بین المللی در ایران و منطقه است که امسال از ۲۵ تا ۲۸ بهمن ۹۶ با محور اصلی بحث و تبادل نظر در ارتباط با بیماری های زانو، شانه، اندام فوقانی، مفصل لگن و مچ پا، تعویض مفصل زانو و طب ورزشی برگزار می شود.

وی گفت: تعویض مفصل زانو راه حلی برای درمان تخریب مفصل زانو است. به این معنا که وقتی مفصل زانو دچار تخریب می شود و درجه تخریب درحدی است که با درمان های دارویی و سایر جراحی ها قابل اصلاح نیست، تعویض مفصل انجام می شود.

یزدی ادامه داد: بنابراین هر بیماری یا هر حادثه و مشکلی که منجر به تخریب مفصل زانو شود، می تواند در نهایت پزشک را به انجام تعویض مفصل هدایت کند.

وی در ارتباط با علل تخریب مفصل زانو گفت: تخریب زانو می تواند به دنبال افزایش سن و آرتروز زانو ایجاد شود یعنی وقتی به مرور زمان با افزایش سن غضروف مفصل تخریب شده و در اثر آن آرتروز ایجاد می شود، مفصل دردناک شده، فرد دچار اختلال حرکتی و تغییر شکل مفصل زانو خواهد شد.

دبیر علمی پنجمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن جراحی زانو، اظهار داشت: در این مرحله اگر بیماری پیشرفت کرده باشد و با دارودرمانی امیدی به بهبودی نباشد، ممکن است مجبور به جراحی تعویض مفصل زانو شویم.

یزدی گفت: از علل دیگر تخریب مفصلی می توان به برخی بیماری ها همچون بیماری های روماتیسمی مانند آرتریت روماتوئید یا همان روماتیسم مفصلی یا سایر بیماری های التهابی که ممکن است سبب تخریب مفصل شوند اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین برخی آسیب های ناشی از ورزش یا تصادفات مانند پارگی های رباط یا مینیسک یا آسیب های غضروفی به تدریج منجر به تخریب مفصل می شوند و در نهایت ممکن است که جراحی تعویض زانو را برای بیمار الزامی نماید.

یزدی تصریح کرد: این تخریب مفصلی در اثر عوامل مختلفی ممکن است ایجاد شود ولی شایع ترین علت تعویض مفصل در کشور ما به واسطه ایجاد آرتروز ناشی از افزایش سن در افراد میانسال به بالا می باشد .

وی گفت: در زنان معمولا در سن ۴۵ تا ۵۰ سالگی آرتروز زانو شروع می شود و با توجه به شدت آن ممکن است به درمان های مختلف نیاز داشته باشد و در مردان درحدود سن ۵۵ تا ۶۰ سال این بیماری آغاز می شود و نسبت به شرایط و شدت بیماری درمان های مختلفی برای آنها درنظرگرفته می شود.

یزدی ادامه داد: آرتروز زانو چند نوع دارد و نوعی از آن وابسته به سن است، اما این مساله به آن معنا نیست که همه افراد در سنین بالا مبتلا به آرتروز شدید زانو و در نهایت تعویض مفصل شوند، عوامل مختلفی در این زمینه دخالت دارند مسائلی مانند ژنتیک، سبک زندگی، میزان فشار کاری روی زانو، چاقی و سابقه آسیب های زانو همگی عوامل ایجاد کننده آرتروز هستند که در مواردی منجر به ایجاد این بیماری در سنین پایین تر نیز می شوند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ هزار جراحی مفصل زانو سالانه در ایران انجام می شود، گفت: پیشرفت های بسیار خوبی در زمینه تعویض و جراحی مفصل زانو داشته ایم به طوری که می توانیم سخت ترین اعمال را در کشور انجام دهیم و نیازی نیز به اعزام بیماران به خارج از کشور به دلایل پزشکی و تکنیکی نداریم. اگر بیماری به خارج از کشور اعزام شود، به دلیل نبود لوازمی مانند برخی پروتزهای خاص است که این موارد نیز بسیار اندک است.

دبیر علمی پنجمین کنگره انجمن جراحی زانو با اشاره به برگزاری این کنگره گفت: با توجه به این که در این کنگره تعداد زیادی از سخنرانان مطرح و به نام حضور خواهند داشت، زمینه برای ایجاد بحث و تبادل نظر و تجربیات فراهم خواهد شد و انتظار ما این است که تمام همکاران در این کنگره شرکت داشته باشند و دیگران را از تجربیات خود بهره مند کرده و از تجربیات دیگران نیز بهره مند شوند.

پنجمین کنگره بین المللی دو سالانه انجمن جراحی زانو ، آرتروسکپی و آسیب های ورزشی ۲۵ تا ۲۸ بهمن ۹۶ در مرکز ممایش های بین المللی جزیزه کیش با حضور متخصصان جراحی زانو از ۵ قاره جهان برگزار می شود.