افزایش۳۵درصدی قیمت حق توقف ساعتی در میادین میوه و تره بار شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در ادامه بررسی لایحه اصلاحیه «مصوبه اصلاحیه مجوز اخذ حق توقف (ساعتی) از وسایط نقلیه وارده به میدان مرکزی سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران» اظهار کرد: در اجرای تبصره یکم ماده ذیل واحده مصوبه اصلاحیه مجوز اخذ حد توقف ساعتی از وسایل نقلیه وارده به میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی، مصوب ۲۵۵ جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران در اردیبهشت ۹۵ امسال، به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و میادین میوه‌ و تره‌بار شهرداری تهران) اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب و ابلاغ این مصوبه بر اساس تعرفه‌های مصوب این ماده واحده نسبت به اخذ ورودیه و حق توقف ساعتی از وسایل نقلیه وارده به میادین برحسب نوع وسیله اقدام کنند.

وی با بیان اینکه لایحه‌ ارسالی شهرداری سه بار توسط کمیسیون های ذیربط اصلاح شده است، افزود: بر اساس تصمیم جدید از سواری‌هایی که وارد میدان مرکزی میوه و تره بار می‌شوند، نیز عوارض اخذ خواهد شد. موضوع دیگر اینکه علاوه بر ۲۷۵ هکتار عرصه میدان مرکزی، تمامی میادین میوه و تره‌بار فرعی سطح شهر هم بخصوص آن دسته از میادینی که دارای سطح و سطوح دارای توقف وسایط نقلیه هستند، مجوز اخذ عوارض دارند و می‌توانند تا سقف ۳۵ درصد نسبت به قیمت های سال ۹۵ افزایش قیمت دهند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: از سال ۸۶ تا ۹۵ هیچ‌گونه افزایش قیمتی صورت نگرفته است و تنها طی یک سال گذشته بیش از ۳۵ درصد هزینه‌های نگه‌داشت این عرصه که سرفصل‌های متعددی دارد اضافه شده؛ پیشنهاد مشترک دو کمیسیون (برنامه و بودجه و حمل و نقل و عمران) این است که شورا موافقت کند تا قیمت ها تا ۳۵ درصد افزایش یابد.

به گزارش مهر، اصلاحیه این لایحه با ۱۵ رأی از ۱۶ نفر حاضر در جلسه علنی تصویب شد.