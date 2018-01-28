اشراف نیروهای امنیتی مانع ورود تیم های تروریستی به داخل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ظهر امروز یک شنبه ۸ بهمن ماه در حاشیه پنجمین جلسه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با حضور در جمع خبرنگاران اظهارداشت: برگزاری شورای توسعه شرق و غرب کشور مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، ما ۳ مصوبه در حوزه های مرزی شامل کارگروه ویژه مرز، شورای توسعه شرق و غرب داریم که در سالهای اخیر با رویکرد توسعه با تکیه بر مسائل امنیتی دو شورای توسعه شرق و غرب با یکدیگر ادغام شدند.

وی در ادامه افزود: در مناطق مرزی با دو ضعف عدم توسعه و توجه به اهمیت امنیت مواجه هستیم که لازم است به این دو مقوله توجه خاصی شود به همین منظور شورای عالی امنیت ملی از ۱۰ سال قبل تصویب کرده که این شوراهای توسعه برگزار شود.

وزیر کشور تصیح کرد: در دوره جدید بحث توسعه را از حوزه امنیتی به حوزه اقتصادی و توسعه ای با رویکرد تقویت این مسئله انتقال داده ایم زیرا باید همه جوانب سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در امر توسعه دیده شود.

رحمانی فضلی بیان کرد: مقرر شد استانهایی که شامل این حوزه می شوند از جمله استانهای کردستان، آذربایجان غربی، ایلام، لرستان، خراسان جنوبی، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و ... طرح و سند توسعه استانی داشته باشند که در قالب آن سند توسعه هم همکاری و همگرایی میان دستگاه ها باشد و هم اولویت بندی در انجام برنامه ها باشد و هم توجه بیشتری در سطح ملی به این استانها صورت بگیرد.

در این شورا نیز ۴ کمیته فعال هستند که کارهای خود را انجام و گزارش عملکرد خود را ارائه می کنند لذا قرار شد این جلسه را ماهانه برگزار کنیم

رحمانی فضلی با بیان اینکه مصوبات جلسه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به دولت ارائه خواهد شد، گفت: هرکدام از این مصوبات لازم باشد در دولت تصمیم گیری می شود و هرکدام که نیازمند باشد رئیس جمهوری با اختیاراتی که دارند دستور می دهند تا انشالله مصوبات پیگیری شود.

وی ادامه داد: این شورا، شورایی جامع است که نمایندگانی از قوه مقننه، قوه قضاییه، نیروهای انتظامی، امنیتی و نظامی حضور دارند که امیدواریم تصمیمات این شورا برای مناطق مرزی موجب خیر و برکت باشد.

وزیر کشور گفت: تصمیمات این شورا به دلیل اهمیت آن خارج از نوبت در دستور کار صحن دولت قرار می گیرد.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که جزئیات آخرین اقدام نیروهای امنیتی در مقابله با گروه های تروریستی چه بوده است، اظهارداشت: ما مرتب گزارش هایی درباره ورود این تیم های عملیاتی داشته ایم اما بحمدالله با اشرافی که نیروهای امنیتی و نظامی ما در این حوزه دارند توانسته ایم جلوی ورود سلاح و مواد منفجره و هم با تیم هایی که قصد ورود به کشور دارند برخورد بموقع داشته باشیم.

وی افزود: روز گذشته نیروهای سپاه با همکاری وزارت اطلاعات با توجه به شناسایی که از قبل داشتند، تیمی که قصد ورود به کشور را داشت در کمین نیروهای سپاه قرار گرفتند و حدود ۱۶ نفر از این افراد در درگیری تسلیم شدند و ۳ نفر از نیروهای ما شهید و ۱ نفر از نیروهای آنها به هلاکت رسید، حدود ۴ نفر هم تحت تعقیب هستند که پیگیری های لازم توسط نیروهای امنیتی انجام می شود.

وزیر کشور تاکید کرد: به طور کلی در حوزه امنیتی و ورود این نوع تیم هایی که قصد داشته باشند در داخل کشور عملیات انجام دهند به کمک مردم و همکاری خوبی که در مناطق مرزی و هوشیاری نیروهای امنیتی و رصد مستمر که بروی آنها داریم توانسته ایم تا کنون کنترل های خوبی داشته باشیم.

رحمانی فضلی یادآور شد: همیشه نیازمند اطلاعات مردم هستیم، مردم عزیز ما در هر نقطه ای از کشور اگر با موارد مشکوکی مواجه شدند یا اخباری دال بر نگرانی در حوزه امنیتی داشته اند باید به مسئولان مربوطه به خصوص وزارت اطلاعات گزارش دهند تا انشالله بتوانیم تهدیداتی که توسط دشمنان برنامه ریزی می شود را خنثی کنیم.