ذخیره ۶۷۰۰تن برنج در استان سمنان/ نگران تأمین اقلام نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد در نشست ستاد تنظیم بازار سمنان که پیش از ظهر یکشنبه در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، ضمن تأکید بر اینکه نگرانی برای تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی استراتژیک در استان وجود ندارد، تأکید کرد: این کالاها به‌اندازه کافی ذخیره‌سازی شده و مردم نباید نگران باشند، برای مثال هم‌اکنون نسبت به ذخیره‌سازی شش هزار و ۷۰۰ تن برنج اقدام شده که بتوان بازار شب عید را به تناسبی نسبی برسانیم.

وی بابیان اینکه رسانه‌های استان سمنان می‌بایست موضوع ذخیره‌سازی و عدم نگرانی در مقوله تأمین اقلام ضروری را اطلاع‌رسانی کنند، افزود: خوشبختانه در استان ازنظر کالاهای استراتژیک مانند گوشت، برنج، گندم، ذرت و غیره ذخایر خوبی وجود دارد.

رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه بسیاری کالاهای ضروری هم‌اکنون در انبارها وجود دارد، گفت: ذخیره‌سازی ۶۱ هزار تن گندم معادل نیاز ۱۱ ماه استان سمنان هم‌اکنون از سوی جهاد کشاورزی صورت گرفته است.

میرعماد درباره دیگر کالاهای اساسی نیز، گفت: یک هزار و ۲۳۵تن گوشت قرمز منجمد، ۱۰۰ تن سویا و ۲۶۵ تن ذرت ذخیره‌شده و ۷۰۰ تن پرتقال و ۲۵۰ تن سیب نیز برای ذخیره‌سازی در راستای توزیع شب عید مردم نیز خریداری‌شده است لذا مردم نباید نگرانی در تأمین اقلام مورد نیاز خود داشته باشند.