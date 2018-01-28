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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۵۰

سعید چنگیزیان به «الیور توئیست» بازگشت

سعید چنگیزیان به «الیور توئیست» بازگشت

سعید چنگیزیان که پیش از این نیز ایفاگر نقش بیل سایکس در نمایش «الیور توئیست» بود، در اجراهای ویژه این اثر نمایشی به ایفای نقش می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است سعید چنگیزیان همچون دوره اول اجراهای نمایش موزیکال «الیور توئیست»، در اجراهای بهمن این اثر نمایشی نقش بیل سایکس را در سئانس های ویژه ساعت ١٥ و ٢١ ایفا کند. همچنین نوید محمدزاده نیز بازیگر نقش بیل سایکس به خاطر تعهدات کاری از پیش تعیین شده، همچنان در سئانس های ١٨ و ۲۱ ماه های بهمن و اسفند حضور خواهد داشت.

حسین پارسایی نمایش موزیکال «الیور توئیست» را بر اساس نسخه سینمایی آن با همراهی گروهی از هنرمندان حوزه موسیقی و تئاتر در تالار وحدت به صحنه برده است.

موزیکال «الیور توئیست» به تهیه‌کنندگی موسسه حریر هنر شرق بر اساس رمان چارلز دیکنز تولید شده است.

کد مطلب 4212822
فریبرز دارایی

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