به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش موزیکال «الیور توئیست» که نخستین بار در سال ۱۳۹۶ به کارگردانی حسین پارسایی با ۱۲۰ اجرا در تالار وحدت به صحنه رفته بود، این بار با بازتولید کامل و بازطراحی نوین بخشهای مختلف، دوباره روی صحنه میرود.
این اثر نمایشی بر پایه رمان کلاسیک و اجتماعی چارلز دیکنز شکل گرفته است. رمانی که روایتگر زندگی کودکانه و پرچالش الیور در دل لندن قرن نوزدهم است.
نسخه موزیکال این داستان در سال ۱۹۶۰ توسط لیونل بارت نوشته شد و به یکی از پرآوازهترین تولیدات موزیکال تئاتر در جهان تبدیل شد. سالها بعد، در سال ۱۹۶۸، کارول رید این نمایش را به فیلمی موزیکال تبدیل کرد که موفق به دریافت چندین جایزه اسکار شد. نسخهای که اکنون برای اجرای مجدد در حال آمادهسازی است، با نگاهی تازه به شیوه اجرای موزیکال و با بهرهگیری از فناوریهای جدید، مراحل نهایی پیشتولید را پشت سر میگذارد.
بیش از ۱۵۰ نفر از بازیگران، خوانندگان و عوامل فنی و اجرایی در این پروژه حضور دارند و تمرینها با ترکیبی از چهرههای شناخته شده و باتجربه و استعدادهای جوان در جریان است.
این نمایش به تهیهکنندگی جلیل کیا محصول مؤسسه فرهنگی و هنری حریر هنر شرق با ترانهسرایی و دراماتورژی محمدرضا کوهستانی در دست تهیه و تولید است که در پاییز سال ۱۴۰۴ به عنوان یکی از بزرگترین نمایشهای موزیکال سال روی صحنه خواهد رفت.
بازیگران، عوامل، محل اجرا و زمان بلیتفروشی «الیور توئیست» بهزودی اعلام میشود.
