۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۳۷

سردار پاکپور:

درگیری با تروریست‌های داعش پایان یافت/ ۵ نفر به هلاکت رسیدند

فرمانده نیروی زمینی سپاه با اعلام پایان درگیری رزمندگان قرارگاه نجف اشرف با تیم تروریستی تکفیری گفت: در این درگیری ۱۶ تروریست تکفیری دستگیر و ۵ نفر نیز به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه‌نیوز، سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایان درگیری رزمندگان قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه را با یک تیم از تروریست های تکفیری داعش را اعلام کرد.   

وی گفت: در این درگیری که از صبح دیروز بین رزمندگان دلاور قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه با تروریست های تکفیری آغاز شده بود، ۱۶ تروریست داعش دستگیر و ۵ نفر نیز به هلاکت رسیدند.   

فرمانده نیروی زمینی سپاه یادآور شد: از بین ۵ نفر تروریست به هلاکت رسیده، ۳ نفر در حین محاصره خود را با جلیقه انفجاری منفجر کردند.  

سردار پاکپور با بیان اینکه درگیری با تروریست های  تکفیری صهیونیستی داعش بیش از سی ساعت به طول انجامید افزود: در جریان این درگیری سخت و نفس گیر سه تن از رزمندگان شجاع قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه اکثریت تروریست های دستگیر شده در درگیری اخیر از اتباع بیگانه هستند تأکید کرد: رزمندگان شجاع نیروی زمینی سپاه همراه با سایر نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و نیروهای بومی منطقه با اشراف اطلاعاتی نسبت به تحرکات ضد انقلاب و گروهک های تروریستی هر گونه اقدام آنان را با قاطعیت پاسخ خواهند داد.  

فرمانده نیروی زمینی سپاه در پایان با تجلیل از حماسه آفرینی شهدای این درگیری شهادت این عزیزان را به خانواده های معظم آنها تبریک و تسلیت گفت.  

    • نعمت الله اورکی IR ۰۰:۴۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      درود خدا بر شما جان برکفان اسلام. شهادت هنر مردان بزرگ است روح شهدا شاد باد.
    • علی انوشی IR ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      روحشان شاد
    • اسماعیل سلطانیان نژاد IR ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      درود بر روان پاک شهیدان قرارگاه نجف اشرف
    • حسین راه چمنی IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      درود خدابرفرزندان پاک وغیور ایران عزیز که از ناموس و خاک میهن پاک و عزیز پاسداری می کنند کمال تشکر و قدردانی دارم به شهادت پاسداران عزیزم را به مقام معظم رهبری و خانواده محترشان تبریک وتسلیت میگویم
    • آصف کریمی از جیرفت IR ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      مقابله با داعشیان ملعون که یزیدیان زمان اند چه در مرز و چه در خارج از مرز وظیفه ی تمامی مسلمانان است .و کسانی که با این حیوان صفتان میجنگند در ردیف یاران باوفای حسین بن علی در واقعه ی کربلا هستند .
    • داود اذرگون IR ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      درود بر غیور مردان سپاه که جانشان را سپر وطن نموده اند
    • فرمانعلی سلطانی IR ۱۶:۰۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      درودبرسازمان اطلاعات وامنیت ودلاورمردان پاسدارجان برکف اسلام ایران سرافراز
    • بیک بابا IR ۱۷:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      دو نعمت مجهول است ،صحت و امنیت. درود بر امنیت افرینان ایران

