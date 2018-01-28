به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه‌نیوز، سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایان درگیری رزمندگان قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه را با یک تیم از تروریست های تکفیری داعش را اعلام کرد.

وی گفت: در این درگیری که از صبح دیروز بین رزمندگان دلاور قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه با تروریست های تکفیری آغاز شده بود، ۱۶ تروریست داعش دستگیر و ۵ نفر نیز به هلاکت رسیدند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه یادآور شد: از بین ۵ نفر تروریست به هلاکت رسیده، ۳ نفر در حین محاصره خود را با جلیقه انفجاری منفجر کردند.

سردار پاکپور با بیان اینکه درگیری با تروریست های تکفیری صهیونیستی داعش بیش از سی ساعت به طول انجامید افزود: در جریان این درگیری سخت و نفس گیر سه تن از رزمندگان شجاع قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه اکثریت تروریست های دستگیر شده در درگیری اخیر از اتباع بیگانه هستند تأکید کرد: رزمندگان شجاع نیروی زمینی سپاه همراه با سایر نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و نیروهای بومی منطقه با اشراف اطلاعاتی نسبت به تحرکات ضد انقلاب و گروهک های تروریستی هر گونه اقدام آنان را با قاطعیت پاسخ خواهند داد.



فرمانده نیروی زمینی سپاه در پایان با تجلیل از حماسه آفرینی شهدای این درگیری شهادت این عزیزان را به خانواده های معظم آنها تبریک و تسلیت گفت.