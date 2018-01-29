بیمه عمر ۱۰۰ میلیون تومانی خدمه سانچی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: تنها سی درصد خسارت سانچی مربوط به صنعت بیمه ایران بوده و هفتاد درصد بیمه بدنه آن به عهده شرکت نروژی است.

وی افزود: از ٣٢ میلیون دلار خسارت سانچی حدود سی درصد مربوط به صنعت بیمه ایران است و البته یکی از شرکتهای بیمه ایرانی برای خدمه سانچی به ازای هر نفر صد میلیون تومان بیمه عمر داشته است.

وی در خصوص پذیرش مسئولیت سفارت ایران در چین به پیشنهاد آقای ظریف، تصریح کرد: هنوز پیشنهادی را رد یا تایید نکرده ام و اجازه دهید مسئولان نظام در این زمینه تصمیم بگیرند.

همتی با بیان اینکه کمبود ذخایر بیمه را ظرف سه سال قرار بود که جبران کنیم گفت: الان ٣٣ هزار میلیارد تومان ذخایر بیمه ها هست و مطمئنم در پایان ٩٦ و در سال ٩٧ این مشکلات حل شده باشد.

وی بیمه توسعه را یکی از بدترین وقایع صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: فکر می کردیم با ۸۰۰ میلیارد تومان تعهدات این شرکت تمام می شد ولی تاکنون ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده ولی ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر هم باید پرداخت شود.

همتی افزود: البته ما فعلا به این بیمه نیاز داریم و داریم املاک را می فروشیم. ما نمی خواهیم اموال و دارایی شرکت را نگیریم و تسویه کنیم پس در ازای اخذ اموال از صاحبان، پرداختی انجام می دهیم؛ البته موارد اضطراری پرداخت شده و تا دو ماه آینده نیز پرونده آن جمع می شود.

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک بیمه آتیه سازان حافظ را تعیین تکلیف می کنیم، اظهار داشت: این در حالی است که اگر مسئولان این شرکت تلاش کنند ما آمادگی کامل پذیرش داریم.

وی در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر عدم دریافت سود از حساب های بانکی بیمه ها گفت: در جمع بندی نهایی این موضوع اصلاح شده و شرکتهای بیمه و بانکهای درلتی مستثنی شده اند چراکه باید بازدهی منابع مردم را هم در نظر داشته باشیم و سی درصد منابع بیمه ها باید به صورت نقدی در بانکها نگاه داشته شود و بنابراین شرکتهای بیمه از این مصوبه کمیسیون تلفیق مستثنی شدند.

همتی تاکید کرد: از این پس دیگر مجوز راه اندازی شرکت بیمه جنرال را نخواهیم داد و بیمه ها باید تخصصی کار کنند؛ البته برخی از شرکتهای بیمه فعلی نیز در حال تفکیک فعالیت تخصصی خود از عمومی دارند.

وی با بیان اینکه بیمه مرکزی هم ریسک می پذیرد و مدیریت ریسک نیز باید صورت گیرد، به خاطر این هم معاونت مدیریت ریسک در بیمه مرکزی ایجاد شده است، افزود: میانگین سنی در صنعت بیمه ٥٥سال است ولی در شرکتهای بخش خصوصی نمی توان گفت که میانگین سنی چرا بالا است.

همتی با بیان اینکه اداره کل نظارت بر بیمه های زندگی از امروز آغاز به کار می کند تصریح کرد: بازدهی اعلامی شرکتهای بیمه باید میانگین بازدهی سه سال قبل آنها باشد. هر چقدر پیش می رویم پیچ کنترل را سفت تر خواهیم کرد.

وی ادامه داد: یکی از ابزارهای مهم ما ابزار اتکایی- اجباری است و افرادی در این حوزه خواهند بود که آشنایی لازم با سیستم صورتهای مالی بیمه ها و آی تی داشته باشند.

همتی با اشاره به کاهش ریسک اعتباری ایران گفت: این اتفاق خوبی است و ریسک سرمایه گذاری در ایران کاهش یافته و علاقه برای سرمایه گذاری در ایران افزایش یافته است. پس این اتفاق خوبی است.قراردادهایی که برای اعطای فاینانس هم منعقد شده نشان از همین ثبات دارد.

وی از برنامه ریزی برای بیمه های عمر متصل به بازار سرمایه خبر داد و گفت: بیمه اتکایی به ریسک بیمه نامه برمی گردد وای کاهش رتبه ریسک به بازگشت سرمایه برمی گردد ولی بیمه اتکایی تعیین نرخ بر مبنای خسارت سال قبل صورت می گیرد. ربطی هم به کشورها ندارد.

همتی گفت: در مورد بیمه اتکایی از دنیا مشکلی نداریم و بنابراین در جاهایی هم که لازم نباشد نمی گیریم؛ البته مساله نقل و انتقال پول هنوز مشکل یاز است که باید بانک مرکزی بر روی آن فکر کند؛ البته حساب هایی را هم در خارج داریم که گاهی نقل و انتقال پول از بیمه های اتکایی به انها صورت می گیرد ولی اینکه پول قابل انتقال باشد از آن حساب، مشکل است.

وی با بیان اینکه صنعت بیمه همچنان با سرعت و استقبال خوب مردمی رشد خود را ادامه می دهد گفت:رشد حق بیمه تولیدی را در ٩ ماهه داشتیم ولی رشد پرداخت خسارت ٢٣ درصد بوده است. البتهپرداخت خسارت در ٩ ماهه نخست سال ١٤٥ هزار میلیارد ریال بوده و خسارت های معوق هم هست که رقم بسیار بالاتر است.

وی گفت: ۳۰ شرکت بیمه در ٩ ماهه نخست ٤٢ میلیون و ٧٠٠ هزار بیمه نامه صادر کرده اند و با این رشد خوب ضریب نفوذ بیمه، انتظار داریم از ٢.٢ درصد فراتر رود. در حال حاضر رشته های ثالث، درمان و زندگی بیشترین بیمه نامه های فروخته شده را به خود اختصاص داده اند که نشان دهنده آن است که بیمه در بطن جامعه رفته است.

در عین حال ٨٠ میلیارد تومان خسارت تاکنون خسارت بابت زلزله کرمانشاه از تعهد ١٧٠ میلیارد تومانی صنعت بیمه پرداخت شده است.

همتی با تاکید بر اهمیت بیمه نامه های زندگی گفت:١٣.٨ درصد از پرتفوی صنعت بیمه بیمه های زندگی بوده و تنها در سال جاری ٢.٥ میلیون بیمه نامه صادر شده است. همچنین همتی در این نشست خبری خواستار همکاری نیروی انتظامی در زمینه در اختیار قرار دادن اطلاعات سوابق تخلفات رانندگی به صنعت بیمه برای صدور بیمه نامه های ثالث شد.

وی درباره هدایت و نظارت الکترونیکی صنعت بیمه (سنهاب) اظهار داشت: خیلی از تخلفات ازطریق این سیستم کشف، پیگیری و نظارت می شود. رییس شورای عالی بیمه درباره مدیریت ریسک در ادامه گفت: مدیریت ریسک در حوادث اخیر خیلی پایین بود و بیمه گران باید نرخ ها را برای این موضوع بالاتر ببرند و در روزهای آینده اعطای جایزه به واحدهای برتر از نظر پیشگیری و ایمنی را در دستور کار داریم.

همتی افزود: وزیر اقتصاد، وزیر کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه مامور تعیین تکلیف لایحه صندوق حوادث طبیعی و برطرف کردن ٢ موضوع باقی مانده شده اند. همتی تاکید کرد به رییس جمهوری گفتم در همه جای دنیا کمک می کنند که مردم بیمه می خرند ولی ما در ایران ٩ درصد مالیات می گیریم.

رییس کل بیمه مرکزی اظهارداشت: در آخرین مصوبات کمیسیون اقتصادی، مالیات از رشته های ثالث و درمان حذف شده ولی همچنان سایر رشته ها باید مالیات بپردازند زیرا که بخشی از درآمدهای دولت است

ادامه دارد