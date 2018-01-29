رضا شیخ در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین همایش ملی آمایش سرزمین ایران در روز سهشنبه به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود خبر داد و ابراز داشت: ۳۰۰ مقاله علمی و پژوهشی به دبیر خانه همایش ارسالشده که از این تعداد در مجموع ۸۵ مقاله بهصورت ارائه شفاهی و پوستر در قالب محورهای همایش پذیرفته شدند که فایل مجموعه مقالات در اختیار شرکتکنندگان قرار خواهد گرفت.
وی بابیان اینکه موضوعات این همایش در ۱۵ محور و شش پنل ارائه خواهد شد، افزود: پنل آموزش عالی و نشست روسای آموزشگاههای استان سمنان، پنل مدیریت بحران آب به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی همایش سرزمین، پنل آمایش سرزمین در حقوق و امنیت عمومی، پنل مدیریت توسعه، توازن و تعاملات منطقهای، پنل آسیبشناسی و ارائه رویکردهای نوین آمایش، پنل کاربرد آمار سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات جغرافیایی و پنل راهکارهای اقتصادی و تامین منابع مالی در اجرای مطالعات آمایش در دومین همایش ملی آمایش سرزمین ارائه خواهد شد.
دبیر اجرایی دومین همایش ملی آمایش سرزمین ایران بابیان اینکه در این همایش از شش مقاله برتر نیز تجلیل خواهد شد، ابراز داشت: آسیبشناسی اجرای طرحهای آمایش در ایران، راهکارهای اجرا و سازماندهی طرحهای آمایش استان ها، پارادایم نوین آیندهپژوهی و آمایش سرزمین، روش ها و تکنیک ها، راهکارهای افزایش تعاملات بخشی در رویکردهای نوین آمایش سرزمین، آمایش سرزمین و توسعه متوازن منطقهای، چالشهای تهیه مطالعات آمایش استان های کشور، نقش مشاوران در روند اجرایی مطالعات آمایش استانی و غیره از جمله رویکردهای این همایش به شمار میرود.
شیخ در ادامه تصریح کرد: از بخشهای جانبی نمایشگاه میتوان به برپایی نمایشگاه از ۱۰ موسسه و شرکت های مختلف مرتبط با آمایش سرزمین نام برد که در حاشیه همایش محصول و خدمات خود را در این حوزه ارائه میدهند.
شیخ بابیان اینکه چهار کارگاه طی این دو روز توسط اساتید برگزار میشود، تصریح کرد: ارزیابی اقتصادی طرحهای آمایشی، مدیریت سازمانی در ادارات دولتی، تعادل و توازن منطقهای، روند اجرای مطالعات آمایشی در حوزه حبله رود از جمله عناوین این کارگاه ها محسوب میشوند.
دبیر اجرایی دومین همایش ملی آمایش سرزمین ایران بابیان اینکه از دیدگاه علمی و کارشناسی هیچ گونه تضمینی بدون در نظر گرفتن مطالعات آمایش سرزمین در کشور میسر نیست، ابراز داشت: هر گونه اقدامی در کشور باید در راستای تحقق راهبردهای مصوب آن صورت گیرد.
شیخ بابیان اینکه کم توجهی به سند آمایش سرزمین فرصت سوزی است، تصریح کرد: مسائل و مشکلات ناشی از عدم تعادلهای منطقهای، مهاجرتهای بیرویه از مناطق روستایی به شهری، آلودگیهای محیطی، بیماریهای ناشناخته، عدم توازن بین تولید و مصرف صادرات و واردات و هدر رفتن منابع طبیعی و وقوع بلایای طبیعی و انسانی نشان می دهد ارزش مطالعات آمایش سرزمین در ایران موجب بهرهگیری مطلوب نسل آتی از امکانات مادی و معنوی کشور خواهد شد.
وی افزود: محمد حسن فولادی بنیانگذار آمایش سرزمین در کشور، آرامی مشاور فعلی سازمان برنامهوبودجه کشور در امور آمایش و برنامهریزی و مدیرکل سابق دفتر آمایش محیطزیست این سازمان و کتابچی مدیرکل اسبق دفتر برنامهریزی منطقهای سازمان برنامهوبودجه کشور و حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت از جمله مهمانان اصلی این همایش هستند.
دانشگاه صنعتی شاهرود در دومین همایش ملی آمایش ملی سرزمین طی دو روز سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری میزبان علاقه مندان این حوزه خواهد بود.
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