معیار اصلی انتخاب شهرداران استان بوشهر پاکدستی و توانایی آنها است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده ظهر دوشنبه در مراسم معارفه شهردار وحدتیه اظهار داشت: شهر وحدتیه با دارا بودن پتانسیل های عظیم نیروی انسانی فرهیخته و منابع طبیعی ارزشمندی که دارد از شهرهای شناخته شده استان بوشهر است.

وی افزود: شهر وحدتیه با مردمانی با فرهنگ و اصیل، شایسته بهترین هاست و باید تلاش شهردار و مسئولان شهر و بخش برای خدمت به این مردم بیشتر شود.

مدیرکل دفتر شهری و روستایی استانداری بوشهر بیان داشت: در انتصاب شهرداران استان، نگاه سیاسی را لحاظ نکردیم و معیار اصلی انتخاب شهرداران، پاکدستی و توانایی آنها در اجرای طرح های عمرانی بوده است.

ستوده تصریح کرد: مراحل انتخاب و انتصاب شهردار وحدتیه کاملا قانونی بوده و هیچ گونه فشاری از جانب شخص یا نهادی برای انتخاب مهندس عباسی بر شورای شهر وحدتیه وارد نشده است.

قائم مقام معاون عمرانی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان همواره در معرض سنجش افکار عمومی هستند و باید تلاش کنند بهترین عملکرد را از خود داشته باشند.

ستوده ابراز داشت: از آنجا که شهرداری ها ویترین عمرانی نظام اسلامی است باید شهرداران تلاش کنند بهترین خدمات را به مردم از لحاظ عمران شهری و غیره ارائه دهند.

قاطعانه از شهردار حمایت می کنیم

رئیس شورای شهر وحدتیه نیز در این مراسم اظهار داشت: مهندس حسین عباسی یکی از جوان ترین شهرداران استان و از شهرداران نمونه کشوری است که با رای قاطع اعضای شورا انتخاب شده و از ایشان حمایت کامل می کنیم.

مهدی فاطمی افزود: پیگیری مطالبات بحق مردم تا حصول نتیجه لازم از اولویت های اصلی ما در شورای شهر است و انشاءالله با همراهی همکاران خود در شورا و شهردار محترم و مجموعه شهرداری در راستای تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شهر تلاش خواهیم کرد.

فاطمی خاطرنشان کرد: شهر وحدتیه با ظرفیت های خوبی که دارد می تواند به عنوان یکی از شهرهای الگو در استان معرفی شود و ما برای تحقق این امر به همراهی مردم و صاحب‌نظران نیاز داریم.

به‌دور از حواشی به مردم خدمت خواهم کرد

شهردار وحدتیه نیز در این مراسم، خدمت به مردم را بالاترین افتخار برای خود دانست و اظهار داشت: خدمت به مردم برای اینجانب شیرینی و حلاوت خاصی دارد و تلاش می کنم به دور از حواشی گوناگون به مردم اصیل و با فرهنگ وحدتیه خدمت کنم.

حسین عباسی تصریح کرد: صداقت، شفافیت، انتقاد پذیری و تکریم ارباب رجوع چهار اصل مهم و از اولویت های کاری اینجانب است که با تمام قاطعیت در راستای تحقق آنها تلاش می کنم.

عباسی بیان داشت: اتمام پروژه های نیمه تمام، اجرای نهضت آسفالت در سطح شهر، توسعه فضای سبز شهر و حمایت از برنامه های فرهنگی و هنری و مذهبی از مهمترین برنامه های کاری اینجانب است.