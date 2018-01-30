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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۳

رئیس شورای امنیت کشور خبر داد:

۳۰۰ مجرم حوادث اخیر در بازداشت هستند/ دانشجوی بازداشتی نداریم

۳۰۰ مجرم حوادث اخیر در بازداشت هستند/ دانشجوی بازداشتی نداریم

وزیر کشور با بیان اینکه کمتر از ۳۰۰ نفر که در حوادث اخیر مرتکب جرم شده اند در بازداشت هستند، گفت: تعداد بازداشتی ها روزانه رو به کاهش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره آخرین وضعیت بازداشت شدگان حوادث و ناآرامی های اخیر اظهارداشت: بر اساس آخرین گزارش ارسال شده از استانها و شهرستانها کمتر از ۳۰۰ نفر از فرادی که در حوادث و ناآرامی های اخیر مرتکب جرم شده اند در بازداشت به سر می برند که پرونده آنها  توسط مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

وی با بیان اینکه مراجع انتظامی و امنیتی به خصوص نیروی انتظامی در ناآرامی های اخیر با خویشتن داری، مدارا و تدبیر عمل کردند، افزود: با تصمیمات مناسب شوراهای تامین شهرستان ها این ناآرامی ها توسط شوراهای تامین مدیریت شد؛ از سوی دیگر مردم هنگامی که متوجه سوء استفاده دشمنان و برخی افراد از این حوادث شدند صف خود را از آنها جدا کردند.

رئیس شورای امنیت کشور با تاکید بر حق بودن پیگیری مطالبات از طریق قانونی تصریح کرد: رفتار و برخورد نیروهای انتظامی و قضایی با بازداشت شدگان حوادث اخیر خوب بوده و کسانی که در ناآرامی های اخیر مرتکب جرمی شده اند مراجع قضایی به جرم آنها رسیدگی می کند.

رحمانی فضلی گفت: با توجه به گزارشهایی که از شهرستان ها و استانها به ما رسیده در حال حاضر دانشجوی بازداشتی مربوط به حوادث اخیر نداریم اما اگر وزارت علوم و بهداشت و متولیان امور دانشجویی موردی در این زمینه دارند به ما برای پیگیری معرفی کنند.

وی از وجود ۹ بازداشتی در تهران مربوط به حوادث اخیر خبر داد و یادآور شد: در میان بازداشت شدگان تهرانی نیز هیچ یک از دانشجویان وجود ندارند.

رئیس شورای امنیت کشور به گزارش ارائه شده به رییس جمهوری درباره حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: در این گزارش تحلیلی تمامی ابعاد و زمینه های بروز این ناآرامی ها بر اساس گزارش دستگاه های انتظامی، امنیتی و .... ارائه و همچنین راهکار های پیشگیری و جلوگیری از بروز این حوادث نیز پیشنهاد شده است. از سوی دیگر نیز در این گزارش آخرین وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر ارائه شده است.

کد مطلب 4214116

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