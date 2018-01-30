همه دستگاه ها در برگزاری مسابقات بین المللی قرآن مشارکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا عابد در نشست ستاد برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم که با حضور مسئولان ودبیران کمیته های دهگانه ستاد مسابقات برگزار شد با گرامیداشت یاد شهدای دهه فجر انقلاب اسلامی و با بیان اینکه عظمت و عزت امروز کشور را مدیون خون شهیدان و تلاش جوانان و رزمندگان هستیم افزود: خدمت به قرآن کریم افتخاری بس عظیم و هدیه ای الهی است که نصیب هر کسی نمی شود، لذا باید متناسب با این جایگاه و برای تحقق اهداف قرآنی نظام اسلامی تلاش مضاعف داشت تا شرمنده قرآن نشویم .

قائم مقام سازمان اوقاف با بیان اینکه موانع برسر راه فعالیت های قرآنی زیاد اما قابل برطرف کردن است، گفت : زمانبندی اجرای برنامه ها، تحول و نوآوری در برنامه های مسابقات سال آینده ، پرهیز از تکرار مکررات، آسیب شناسی اقدامات گذشته و تنظیم و تدوین شرح وظایف کمیته های ستاد برگزاری مسابقات بین المللی قرآن از جمله مسائل مهمی است که باید مد نظر کمیته ها قرار گیرد.

رئیس ستاد برگزاری سی و پنجمین مسابقات بین المللی قرآن کریم جذب مشارکت دستگاه های اجرائی کشور برای برگزاری مطلوب این دوره از مسابقات بین المللی قرآن را خواستار شد و افزود: باید با همه توان و هنری که در همکاران و مسئولان کمیته ها وجود دارد تلاش کنیم تا از ظرفیت های موجود کشور در سایر دستگاه های اجرائی و نهادها برای برگزاری مطلوب و کیفی این دوره از مسابقات بین المللی قرآن بهره ببریم.

وی در ادامه خواستار وحدت ، انسجام و همگرایی کمیته های این دوره از مسابقات شد و تاکید کرد: یکی از راهکارهای ایجاد همگرایی و وحدت رویه در برگزاری این دوره از مسابقات بین المللی قرآن کریم برگزاری جلسات مشترک میان مسئولان کمیته ها و کارگروه ها و همکاران است تا در اجرای برنامه های مسابقات بین المللی قرآن کریم شاهد همگرایی،هم افزایی و انسجام هر چه بیشتر باشیم.

براساس این گزارش بنابرتاکیدات نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ورئیس ستاد عالی مسابقات در راستای ارتقاء سطح فعالیت های فرهنگی مسابقات بین المللی قرآن ،همزمان با این نشست تشکیل کمیته فرهنگی مسابقات بین المللی قرآن به تصویب رسید که برگزاری برنامه های فرهنگی این دوره از مسابقات اعم از تشکیل خمیه های معرفت ، راه اندازی بخش کودک و نوجوان، برپایی مسابقات فرهنگی و آموزشی و برگزاری کارگاه های مختلف فرهنگی و قرآنی و... را برعهده خواهد داشت و مسئولیت این کمیته به معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف محول شد.