اخذ عوارض تردد از اتوبان ها و معابر به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود میرلوحی در چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: روزانه یک میلیون اتومبیل به تهران وارد شده که باعث ترافیک صبحگاهی و عصرگاهی می شود که تاثیر این حجم از ورود به تهران در آلودگی هوا مشخص است. همچنین باید توجه داشت، سهم این خودروها در آلودگی هوا بسیار بیشتر از سرانه اتومبیل‌های شهر تهران است.

وی ادامه داد: این خودروهای ورودی هزینه هایی را به شهر تحمیل می کنند؛ در این راستا پیشنهاد می کنم برای تامین هزینه نگهداری و بهسازی معابر خاص نظیر پل ها، تونل ها و بزرگراهها نسبت به اخذ بهای خدمات از خودروهای استفاده کننده از این معابر اقدام شود.

رسولی: اخذ عوارض از ۵۰۰ هزار خودروی ورودی به تهران ناممکن است

حسن رسولی خزانه‌دار شورای شهر تهران در مخالفت با این پیشنهاد، اخذ عوارض از بیش از ۵۰۰ هزار خودروی ورودی به شهر تهران را در شرایط فعلی ناممکن دانست و گفت: درباره وضع عوارض برای تونل ها و پل ها و آزادراه ها پیشنهاد می کنم معاونت حمل و نقل و ترافیک طی سال ۹۷ موظف به مطالعه شوند و در سال آینده در قالب لایحه ای برای تعیین عوارض در سال ۹۸ به شورای شهر ارایه کنند.

زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری نیز طی سخنانی تاکید کرد: با نفس این پیشنهاد موافق هستم، اما نمی‌توان آن را در لایحه اخذ عوارض تردد در محدوده مرکزی گنجاند؛ از این رو پیشنهاد می کنم این لایحه به صورت جداگانه توسط شهرداری تهران مطرح شود.

همچنین محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز تاکید کرد که قرار است شهرداری تهران لایحه جداگانه‌ای را برای این منظور به شورای شهر تهران ارسال کند.