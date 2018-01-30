به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواپیمایی کشوری که سوءمدیریت مدیران آن طی روزهای گذشته مشکلات عجیبی را برای مسافران و ایرلاین های داخلی و خارجی ایجاد کرده، با صدور اطلاعیه ای توپ کم کاری های خود را به زمین ایرلاین ها انداخت و از آنها خواست بارمالی ناشی از کنسل شدن پروازها را که مستقیما متوجه این سازمان است، خودشان راسا تقبل کرده و خسارت مسافران را پرداخت کنند.

دفتر نظارت سازمان هواپیمایی کشوری به دنبال یخبندان فرودگاهها در روزهای اخیر در اطلاعیه به شرکت های هواپیمایی اعلام کرد نسبت به نظارت بر قیمت و نحوه عرضه و فروش بلیط اقدام و در صورت ابطال پرواز موظفند نسبت به استرداد تمام وجه به مسافران اقدام کنند.

همچنین در این اطلاعیه آمده است تحت هر عنوان افزایش نرخ بلیط، نسبت به روزهای قبل قابل قبول نبوده و با متخلفین برخورد قانونی توسط مبادی ذیربط، ازجمله سازمان محترم تعزیرات حکومتی صورت خواهد پذیرفت.

روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری هم اعلام کرده که هرگونه شکایت با ارائه مستندات ازطریق سامانه حقوق مسافر در سایت سازمان هواپیمایی کشوری www.cao.ir قابل پی گیری خواهد بود.