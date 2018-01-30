به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیامی خطاب به حاضران در نشست سوچی ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان اظهار داشت: ملت سوریه خود به تنهایی سرنوشتش را تعیین می کند.

وی با بیان این مطلب افزود: مسکو با همکاری شرکای خود در نشست آستانه یعنی ایران، ترکیه و کشورهای عربی تاثیرگذار و کشورهای همسایه سوریه تلاش کرد به اندازه توان، امکان مشارکت حداکثری نمایندگان سوریه را در کنفرانس سوچی فراهم کند.

مذاکرات صلح سوری در شهر «سوچی» با تأخیر ۲ ساعت و نیمه امروز آغاز شد.

پیشتر وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود که تأخیر ایجاد شده در آغاز مذاکرات سوچی به دلیل منتظر ماندن برای رسیدن شماری از شرکت کنندگان و ناظران به محل مذاکرات بوده است.

وزارت خارجه روسیه همچنین تأکید کرده بود: یکی از گروه های معارض مسلح سوری شروط اضافی برای مشارکت در نشست سوچی مطرح کرد که به دنبال آن «سرگئی لاوروف» تماس تلفنی را با همتای ترکیه ای خود برقرار کرد.