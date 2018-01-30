به گزارش خبرگزاری مهر، طی برنامه‌ای با عنوان سعی سعید از۳۳ سال تلاش حجت الاسلام فخرزاده مدیر واحد تاریخ شفاهی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری تقدیر می‌شود.

این برنامه ۱۵ بهمن، ساعت ۱۵:۳۰ در تالار همایش کوثر واقع در میدان فلسطین، جنب مسجد امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است حجت الاسلام سعید فخر زاده متولد ۱۳۴۲ در شهرستان اراک است. خانواده حجت الاسلام فخرزاده در دوران نوجوانی او به تهران مهاجرت کرده و دروس حوزوی را در تهران آغاز کرد پس از سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی،‌ به عضویت کمیته های انقلاب اسلامی در آمد و پس از آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۳ با عنوان مسئول تبلیغات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور ثبت خاطرات رزمندگان راهی جبهه شد.

پس از پایان جنگ در رشته علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل شده و از سال ۱۳۷۰ در حوزه هنری مشغول به فعالیت شد.

حجت السلام فخرزاده فعالیتهای گسترده‌ای در حوزه ثبت خاطرات و تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس انجام داده است که می توان به موضوع طرح خاطرات فرماندهان در بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس، ریاست فرهنگ سرای انقلاب اسلامی،عضوشورای تبلیغات اسلامی کل کشور، از جمله موسسان مرکز تاریخ شفاهی ایران،‌ صاحبایده مجری راهندازی مرکز مطالعات پایدای استانهای حوزه هنری،‌همکای با موزه عبرت، همکاری با سازمان حفظ آثار سپاه پاسداران، برپایی دوره های کارگاهی ثبت خاطره نگا