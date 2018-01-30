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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۱۴

بروجردی در دیدار با سفیر ترکمنستان:

مبارزه با گروه های افراطی نیاز به تبادل اطلاعات بین کشورها دارد

مبارزه با گروه های افراطی نیاز به تبادل اطلاعات بین کشورها دارد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر امروز با سفیر ترکمنستان در کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت،  احمد قربان اف سفیر ترکمنستان در تهران عصر امروز (سهشنبه ۱۰ بهمن) با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کرد.

بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو ملت گفت:همواره روابطی خوب و مثبت میان دوکشور برقرار بوده است که پشتوانه محکمی برای توسعه و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین میباشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود:توسعه ارتباطات پارلمانی نقش مهمی در تحکیم و تقویت مراودات میان دو کشور ایفا می کند.

بروجردی با تأکید برضرورت همکاری های امنیتی میان دوکشور تصریح کرد: پدیده شوم تروریسم خطری برای همه کشورهای منطقه و جهان است که برای مبارزه با گروه های افراطی نیاز به تبادل اطلاعات و همکاری های امنیتی فیمابین وجود دارد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان افزود:اجرایی شدن هرچه سریعتر پروژه های مشترک و حل موانع موجود در موضوع پروژه خط لوله انتقال گاز می تواند به ارتقای سطح مناسبات اقتصادی و تجاری منجر شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان بر تبادل هیأت عالیرتبه سیاسی و پارلمانی و تبادل کمیسیون های تخصصی مجالس ایران و ترکمنستان تأکید کرد.

سفیر ترکمنستان: تداوم گفتگو جهت حل فنی مسائل مربوط به پروژه های گاز بین ایران و ترکمنستان ضرورت دارد

براساس این گزارش؛ در ادامه این دیدار احمد قربان اُف سفیر ترکمنستان در تهران با ابراز خرسندی از روند رو به رشد مناسبات میانترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران گفت: ظرفیت های بسیاری در دو کشور برای توسعه ارتباطات ساسی و اقتصادی میان دوکشور وجو دارد که باید با برنامه ریزی مناسب در راستای منافع دو ملت بهره برد.

سفیر ترکمنستان در پایان بر ضرورت تداوم گفتگو و مذاکره جهت حل فنی مسائل مربوط به پروژههای گاز توسط کارشناسان دو کشور تاکید کرد.

کد مطلب 4214770
هادی رضایی

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