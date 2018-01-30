مبارزه با گروه های افراطی نیاز به تبادل اطلاعات بین کشورها دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، احمد قربان اف سفیر ترکمنستان در تهران عصر امروز (سهشنبه ۱۰ بهمن) با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کرد.

بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو ملت گفت:همواره روابطی خوب و مثبت میان دوکشور برقرار بوده است که پشتوانه محکمی برای توسعه و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین میباشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود:توسعه ارتباطات پارلمانی نقش مهمی در تحکیم و تقویت مراودات میان دو کشور ایفا می کند.

بروجردی با تأکید برضرورت همکاری های امنیتی میان دوکشور تصریح کرد: پدیده شوم تروریسم خطری برای همه کشورهای منطقه و جهان است که برای مبارزه با گروه های افراطی نیاز به تبادل اطلاعات و همکاری های امنیتی فیمابین وجود دارد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان افزود:اجرایی شدن هرچه سریعتر پروژه های مشترک و حل موانع موجود در موضوع پروژه خط لوله انتقال گاز می تواند به ارتقای سطح مناسبات اقتصادی و تجاری منجر شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان بر تبادل هیأت عالیرتبه سیاسی و پارلمانی و تبادل کمیسیون های تخصصی مجالس ایران و ترکمنستان تأکید کرد.

سفیر ترکمنستان: تداوم گفتگو جهت حل فنی مسائل مربوط به پروژه های گاز بین ایران و ترکمنستان ضرورت دارد

براساس این گزارش؛ در ادامه این دیدار احمد قربان اُف سفیر ترکمنستان در تهران با ابراز خرسندی از روند رو به رشد مناسبات میانترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران گفت: ظرفیت های بسیاری در دو کشور برای توسعه ارتباطات ساسی و اقتصادی میان دوکشور وجو دارد که باید با برنامه ریزی مناسب در راستای منافع دو ملت بهره برد.

سفیر ترکمنستان در پایان بر ضرورت تداوم گفتگو و مذاکره جهت حل فنی مسائل مربوط به پروژههای گاز توسط کارشناسان دو کشور تاکید کرد.