۸ طرح هادی روستایی در قزوین افتتاح می شود

محمد همتیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دهه مبارک فجر یادآور افتخارآفرینی ملتی آگاه تحت رهبری امام راحل برای برچیدن بساط رژیم ستم شاهی است و در این ایام جشن پیروزی ملت گرامی داشته می شود.

وی افزود: در کنار برگزاری مراسم جشن پیروزی انقلاب همه ساله کارهای انجام شده نیز به اطلاع مردم می رسد تا خدمات نظام به مردم در معرض دید و قضاوت قرار گیرد.

همتیان تصریح کرد: بنیاد مسکن نیز در کنار رسالت اصلی خود در ساخت، نوسازی و بازسای واحدهای مسکونی و اجرای طرح های هادی برنامه هایی برای ایام دهه فجر تدارک دیده که اجرا می شود.

افتتاح ۹۰۰ واحد مسکونی و ۸ طرح هادی روستایی

وی اظهارداشت: به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین تعدادی از پروژه های عمرانی این نهاد در سطح استان آماده بهره برداری شده است.

همتیان گفت:این نهاد از ابتدای شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی پس از دوراندیش امام و شکل گیری این نهاد رسالت محرومیت زدایی از مناطق روستایی را دنبال کرد و با حضور در عرصه های مختلف توانست در کنار محرومان و روستائیان خدمات قابل توجهی ارائه کند که ارزشمند است.

وی یادآورشد: در ایام مبارک دهه فجر امسال تعداد ۹۰۰ واحد مسکونی روستایی با اعتبارات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی با ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال هزینه آماده بهره برداری شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین از کلنگ زنی ۲۴۰ واحد مسکونی مشارکتی ویژه محرومین در شهر اقبالیه هم خبر داد و گفت: در این ایام در چهار روستا نیز اسناد مالکیت واحدهای مسکونی روستایی به صاحبان آنها واگذار می شود.

همتیان بیان کرد: استان قزوین به عنوان معین استان کرمانشاه در ساخت واحدهای مسکونی شهر گیلانغرب تعیین شده که در این راستا نیز به وظایف خود عمل کردیم و در هفته گذشته اولین واحد مسکونی روستایی ساخته شده در منطقه زلزله زده گیلانغرب در استان کرمانشاه با حضور مسئولان کشوری در روستای شنغال خالدی تحویل شد.