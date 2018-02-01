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۱۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۹

به مناسبت دهه مبارک فجر؛

مسئولان شهرستان دشتی به دیدار خانواده شهدا رفتند

مسئولان شهرستان دشتی به دیدار خانواده شهدا رفتند

دشتی- در آغازین روز از دهه مبارک فجر مسئولین شهرستان با خانواده شهدا و یکی از جانباران دوران انقلاب دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری فرماندار شهرستان دشتی صبح پنجشنبه در دیدار با خانواده شهید مهدوی و خدر مظفری یکی از جانبازان دوران انقلاب اسلامی ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: با ورود امام خمینی (ره) به کشور استقلال، آزادی و مهمتر از همه نظام استقرار پیدا کرد.

وی افزود: برای استقرار این نظام خون های زیادی ریخته شده و همواره یکی از خواسته های بزرگان ما نیز تشکیل نظام اسلامی بوده است.

نادری بیان کرد: شهید مهدوی و همه یارانش در یک مقطعی از تاریخ در مقابل استکبارجهانی مقاومت کردند و هیمنه آمریکا در آبهای خلیج فارس درهم شکستند و برای همیشه در تاریخ ماندگار شدند.

وی خاطر نشان کرد: امروز خدمت ما مسئولین به مردم ادامه راه شهدا است، هر چه قدر بیشتر به مردم خدمت انجام دهیم تا آنها از نظام رضایت داشته باشند و به آینده نظام امیدوارتر باشند قطعا راه شهدا را ادامه داده ایم.

کد مطلب 4216140

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