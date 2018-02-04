شعله حسادت و به وجود آمدن طغیان در «شعله ور»/ تدوین مجدد لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گودرزی نایب رییس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران و نویسنده و منتقد سینما درباره فیلم سینمایی «شعله ور » به کارگردانی حمید نعمت الله یادداشتی به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.

در متن یادداشت گودرزی آمده است: «حمید نعمت الله فیلمسازی است که در تحلیل مسایل و معضلات اجتماعی و به تصویر کشیدن آن استاد است و در آثارش به خوبی بر این نکته صحه گذاشته که سینما باید آیینه تمام نمای جامعه باشد و فیلم هایش به معنای واقعی کلمه سینما است.

در وهله اول تصاویر بکر و کارت پستالی از طبیعت سیستان و بلوچستان در فیلم بسیار چشم نواز و زیباست و فیلم در معرفی این خطه موفق عمل کرده و لوکیشن به عنوان یک کاراکتر در فیلم حضوری تاثیرگذار دارد.

«شعله ور» می گوید در جهانی که حسادت شعله ور شود همه چیز از درون نابود می شود و شخصیت اصلی فیلم سعی می کند انتقام همه نرسیدن هایش را از جامعه و تک تک آدم هایش بگیرد. در اصل حسادت چون خوره روح و جانش را ذره ذره می خورد و طغیان می آفریند.

فیلم به نظرم کمی بیش از حد از نریشن بهره برده و این مساله با توجه به قدرت تصاویر کمی آزاردهنده است.

فیلم، مخاطب را با خود همراه می کند هر چند ریتم فیلم در پاره ای سکانس ها کند و کمی خسته کننده است اما در ایده و اجرا بسیار حرفه ای و درخشان عمل کرده است.

و ای کاش در روند ماجراها معلوم می شد پسر چرا به یکباره عازم زابل می شود و می پذیرد در آن شرایط و موقعیت روزگار بگذراند.

امین حیایی هم تمام تلاش خود را کرده و نوع دیگری از هنر بازیگری خود را به منصه ظهور رسانده و انصافا هم موفق عمل کرده است.

حمید نعمت الله عزیز اگر دستی به سر و روی فیلم بکشد و تدوین مجددی انجام دهد قطعا اثری قابل قبول تر روانه اکران خواهد کرد.»