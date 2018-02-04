  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۱

هیات مدیره پرسپولیس شرایط تمدید قرارداد بازیکنان را بررسی می‌کند

هیات مدیره پرسپولیس شرایط تمدید قرارداد بازیکنان را بررسی می‌کند

نشست هیات مدیره باشگاه پرسپولیس برای بررسی نحوه تمدید قرارداد بازیکنان این تیم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص نحوه تمدید قرارداد بازیکنان فعلی این تیم تشکیل جلسه می دهد. نشست هفتگی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس صبح فردا در دفتر حمیدرضا گرشاسبی در ساختمان باشگاه پرسپولیس برگزار خواهد شد.

 این نشست با محوریت بررسی اسناد مالی باشگاه در ماه گذشته و همچنین زمان شروع مذاکره با بازیکنان فعلی که قراردادشان در پایان فصل به اتمام می رسد برگزار می شود.

البته برانکو ایوانکوویچ هنوز لیست کامل بازیکنان مدنظرش را به باشگاه پرسپولیس رسما اعلام نکرده است اما هیات مدیره این باشگاه می خواهد برنامه ریزی لازم را برای تمدید قرارداد بازیکنانی که سرمربی پرسپولیس می خواهد انجام دهد.

کد مطلب 4218569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها