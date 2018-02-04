به گزارش خبرنگار مهر، هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص نحوه تمدید قرارداد بازیکنان فعلی این تیم تشکیل جلسه می دهد. نشست هفتگی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس صبح فردا در دفتر حمیدرضا گرشاسبی در ساختمان باشگاه پرسپولیس برگزار خواهد شد.
این نشست با محوریت بررسی اسناد مالی باشگاه در ماه گذشته و همچنین زمان شروع مذاکره با بازیکنان فعلی که قراردادشان در پایان فصل به اتمام می رسد برگزار می شود.
البته برانکو ایوانکوویچ هنوز لیست کامل بازیکنان مدنظرش را به باشگاه پرسپولیس رسما اعلام نکرده است اما هیات مدیره این باشگاه می خواهد برنامه ریزی لازم را برای تمدید قرارداد بازیکنانی که سرمربی پرسپولیس می خواهد انجام دهد.
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