تأثیر دلالان ارز از «سیف» و «کرباسیان» بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، سیده حمیده زرآبادی در ابتدای جلسه علنی نوبت عصر مجلس و در تذکر شفاهی با اشاره به وضعیت بازار ارز اظهار داشت: همه میگوییم که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید صادرات داشته باشیم، اما با این بازار آشفته ارز، چطور میتوان صادرات داشت؟
وی ادامه داد: گویا دلالان از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، تأثیر بیشتری در تعیین نرخ ارز دارند!
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مشکلات پیشآمده برای بسیاری از مردم در بارندگی اخیر گفت: در این جریان بسیاری از راهها بسته شد، پروازها با مشکل مواجه شدند و لازم است که وزیر راه نسبت به این موضوع اقدام کند.
زرآبادی همچنین با تشکر از صادقی نیارکی دادستان قزوین به دلیل برخورد با فعالیتهای غیرقانونی آزادراه قزوین ـ زنجان افزود: با ورود دادستان قزوین، مسئله تا حدودی حل شده و امیدواریم مسئولان وزارت راه نیز مشکلات این آزادراه را حل کنند.
وی در پایان تأکید کرد: اگر قرار است دستی قطع شود، آن دست اختلاسگران و از بینبرندگان حقوق مردم است که باید قطع شود.
نظر شما