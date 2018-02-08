۶۳۴ میلیون مترمکعب گاز در استان سمنان مصرف شد

علیرضا شریفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه مصرف گاز استان از ابتدای مهر ۹۶ تا پایان دی‌ماه ۹۶ معادل ۶۳۴ میلیون مترمکعب بوده است، ابراز داشت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۷.۵درصدی را نشان می‌دهد.

وی مهم‌ترین عامل کاهش مصرف گاز را شرایط نسبی دمای هوا در سال جاری عنوان کرد و افزود: بیشترین مصرف استان در این دوره متعلق به شاهرود با مصرفی بالغ‌بر ۱۲۸میلیون مترمکعب و سمنان با مصرف حدود ۹۱ میلیون مترمکعب گزارش‌شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان بابیان اینکه درمجموع پروژه‌های در دست اقدام این شرکت طی دهه فجر بااعتباری معادل ۸۸ میلیارد ریال را شامل می‌شود، ابراز داشت: از ابتدای دهه فجر امسال پروژه‌های گازرسانی به هشت روستای دامغان و عملیات طرح گازرسانی به روستای شور قاضی گرمسار به بهره‌برداری رسید و مابقی پروژه‌ها در شهرهای گرمسار، آرادان و شاهرود طی دهه فجر اجرایی خواهد شد.

شریفی نژاد بابیان اینکه به‌طور میانگین ۷۶ درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت گاز برخوردار هستند، تصریح کرد: ۱۰۰درصد جمعیت شهری و ۸۴درصد جمعیت روستایی استان سمنان تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند که شرکت گاز می‌کوشد با اجرای پروژه‌های گازرسانی شعار اقتصاد مقاومتی را در استان عملیاتی کند.

وی بابیان اینکه خوشبختانه در استان سمنان با افت فشار گاز در ایام زمستان مواجه نیستیم، افزود: انتظار می‌رود هم استانی‌ها با رعایت الگوی مصرف شامل درزگیری درب و پنجره‌ها، استفاده از لباس ضخیم و ... به کاهش مصرف و برخورداری سایر هم‌وطنان از نعمت گاز کمک کنند.