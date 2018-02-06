به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان در ادامه سفر یک‌روزه خود به استان سمنان، صبح سه‌شنبه با حضور در ساختمان جدید التاسیس مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان، این مجموعه را افتتاح کرد.

ساختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی سمنان با هزینه اعتبار بیش از هفت میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: بالغ بر دو میلیارد ریال از اعتبار ساخت این طرح از محل اعتبارات ملی و پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی برای افتتاح آن تامین شده است.

نادر مالکی خاطرنشان کرد: این ساختمان با چهار هزار متر مربع زیر بنا احداث شده و کلنگ ساخت این طرح در سال ۱۳۸۳ زده شد.

در این مراسم که با حضور اربابی معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شده همچنین از زحمات طاهری رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان تجلیل و نادر مالکی به عنوان رئیس جدید این سازمان معارفه می شود.

حضور در نشست اقتصاد مقاومتی و شرکت در برنامه تلویزیونی از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه کرباسیان است.