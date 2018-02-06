به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت بانک صادرات ایران با حضور بیش از ٨٥ درصد صاحبان سهام راس ساعت ٩ صبح روز یکشنبه ٩٦/١١/١٥ در محل هتل المپیک برگزار و صورت‌های مالی سال منتهی به پایان اسفندماه ١٣٩٥ با رای اکثریت سهامداران حاضر به تصویب رسید و مدیرعامل بانک برنامه‌های خود را اعلام کرد.

مجمع این بانک با گردهمایی بالغ بر ٨٥ درصد از صاحبان سهام، دکتر حجت‌الله صیدی مدیر عامل، غلام سوری رئیس مجمع، حمید تهران‌فر قائم مقام بانک، نمایندگان دولت و سازمان بورس اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی، اعضای هیات مدیره، معاونان و سایر مقامات بانک برگزار و گزارش عملکرد بانک به سهامداران ارائه شد که پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت های مالی سال منتهی به ٢٩ اسفند سال ٩٥ به تصویب رسید.

بر اساس گزارش ارائه شده طی سال مالی مورد اشاره میزان درآمدهای بانک بیش از ١٦ درصد افزایش داشته است. سهم بانک از بازار تسهیلات بانک ها در کشور ٨.٥ درصد عنوان شد.

٣ محور برنامه‌های مدیرعامل برای سودآوری بانک

حجت‌الله صیدی که در چهارمین روز حضور خود در قامت مدیرعامل بانک صادرات ایران، در این مجمع به اعلام برنامه‌های خود در ٣ بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اشاره کرد و با بیان اینکه دارایی‌های بانک اغلب با کیفیت است، ارزش دارایی‌های بانک صادرات ایران را ١٥٠٠ هزار میلیارد ریال عنوان کرد.

وی در خصوص برنامه‌های کوتاه مدت جهت بازگشایی نماد گفت: ظرف یکی دو ماه آینده تلاش می‌کنیم تا با قرار دادن صورت‌های مالی ٣ ماهه، شش ماهه، ٩ ماهه حسابرسی شده و نهایی کردن گزارش تلفیقی تا قبل از پایان سال جاری، بر روی سامانه کدال، ضمن توقف روند زیاندهی، نماد سهام بانک را باز کنیم.

مدیرعامل بانک صادرات ایراندر خصوص برنامه‌های میان مدت نیز افزود: در ادامه این شرایط باید سعی کنیم تا بانک از زیاندهی خارج شده و به سودآوری برسد. اتفاق‌هایی باید بیفتد که سود را به تبع نتایج عملکرد مثبت بالا ببریم و برای همین منظور باید برنامه عملیاتی بدهیم.

وی با بیان اینکه سود نتیجه عملکرد مثبت است، گفت: باید ساختار مالی بانک اصلاح شود، سهم بانک از بازار پول افزایش یابد، مطالبات معوق تعیین تکلیف شود، بهای تمام شده پول کاهش یابد و در نهایت محدودیت های بین المللی در اروپا و کشورهای منطقه از جمله امارات برای شعب بانک مدیریت شود.

صیدی با ابراز امیدواری از اینکه با انجام این اقدامات در میان مدت، سال ٩٧ را سال کاهش زیان و سال ٩٨ را سال سودآوری بانک در نظر گرفت، تبدیل بانک صادرات ایران به یک بانک ٥٠ میلیارد دلاری را از مهمترین برنامه بلندمدت خود عنوان کرد.

وی با تاکید بر وظیفه این بانک در حمایت از سهامداران جزء یکی دیگر از اهداف بلندمدت را احیای اقتدار بانک صادرات ایران عنوان کرد و با اشاره به دارایی‌های ارزشمند این بانک گفت: بانک بیش از ٣٠ میلیارد دلار دارایی با کیفیت دارد که نشان از ظرفیت خوب آن برای رشد و سودآوری است. البته ضعف هایی در اقتصاد کشور و تنگناهای بین المللی بوده که باعث ایجاد مشکلاتی برای بانک ها شده است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: سهامداران باید یک تصمیم سرمایه گذاری بگیرند و به آینده سهام موجود خود و یا سهامی که قصد معاوضه آن را دارند بیاندیشند. با توجه به دارایی ارزشمند و با کیفیت ١٥٠٠ هزار میلیارد ریالی، داشتن ٢٥٠٠ شعبه و واحد بانکی در اقصی نقاط کشور و ٣٢ هزار کارمند صدیق و زحمتکش، آینده درخشانی در انتظار ذینفعان بانک صادرات ایران است.

وی با اشاره به ظرفیت خوب افزایش بهره وری در کشور برای سودآوری بانک، گفت: نقاط قوت زیادی پیش روی بانک است و با توجه به نقدینگی تقریبا ١٤٠٠٠ هزار میلیارد ریالی در اقتصاد کشور، در صورتی که بتوانیم حداقل ١٥ درصد از این میزان را اداره کنیم، به سودآوری مناسبی دست خواهیم یافت.

صیدی در پایان گفت: باید دارائی‌های موجود را عملیاتی، مولد و سودآور کنیم. برای این‌کار تعامل با دولت و استفاده از ظرفیت‌های آن در راستای رونق بازار پول و در نتیجه سودآوری بنگاه مالی بانک صادرات ایران باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران با آرمان های امام راحل(ره) تجدید بیعت کردند

​مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران در آستانه فرا رسیدن ٢٢ بهمن و سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب و ایام الله دهه مبارک فجر، با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با آرمان های بلند ایشان و شهدا تجدید میثاق کرده و بر پیروی از منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونان، مشاوران، مدیران امور، روسای ادارات و شعب مناطق تهران و کارکنان بخش‌های مختلف صف و ستاد روز دوشنبه با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با اهدای تاج گل و قرائت فاتحه ضمن تجدید میثاق با آرمان های ایشان، یاد و خاطره شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی، شهدای حرم و شهدای عرصه های مختلف پایداری انقلاب اسلامی را گرامی داشته و بر ادامه راه شهدا در پاسداری از انقلاب و عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) تاکید کرد.

در این مراسم دکتر حجت‌الله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران ضمن قرائت فاتحه و ادای نماز زیارت بر مرقد مطهر امام خمینی(ره) در پاسخ به این پرسش که به عنوان یک مدیر تا چه اندازه ارزش های مورد توجه ایشان را مد نظر قرار داده اید؟ گفت: بنده معتقدم که امروز نیاز داریم که بیش از هر زمان دیگری با آرمان‌های امام راحل(ره) بیعت کنیم. تلاش‌مان این است که پیرو راه ایشان باشیم و ضمن حفاظت از استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی که ایشان برای مردم ما هدیه آورده و باعث عزت همه ایرانیان شده اند، بکوشیم تا پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را سرافراز نگاه داریم.

وی در ادامه در خصوص ویژه گی های حضرت امام خمینی(ره) گفت: شمار زیادی از خصایص حضرت امام(ره) را می‌توان الگو قرار داد و از آن پیروی کرد اما شاخص‌ترین چیزی که من همیشه در چهره نورانی و رفتارهای حضرت امام خمینی(ره) دیده ام اخلاص ایشان بوده و اینکه کارها را برای خدا انجام می دادند . همچنین شجاعت ایشان واقعاً مثال‌زدنی و بی‌ نظیر بود. ایشان در عین شجاعت و عمل گرایی آرامش و اعتقادی وصف ناپذیر داشتند که همیشه الگو بود و ما شاگردان کوچک ایشان هستیم.

مدیر عامل بانک صادرات ایران در ادامه افزود: توصیف ایشان در یک جمله کار خیلی سختی است اما باید گفت ایشان روح اله، بنده صالح خدا، الگو و حماسه ماندگار قرن معاصر بود.

صیدی در ادامه با حضور و قرائت فاتحه بر مزار مرحوم مهندس محمدعلی مفرح بنیانگذار بانک صادرات ایران، اظهار کرد: خداوند توفیق دهد تا بتوانیم یادگارش را که بانک بزرگ و مردمی صادرات ایران است، توسعه داده و بهتر از آنچه که تحویل گرفته ایم، به نسل های بعدی تحویل دهیم.