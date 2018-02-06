آتش در ساختمان برق وزارت نیرو مهار شد/ ۱۶ آتش نشان مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی که در ساعت ۱۰:۰۶ صبح دوشنبه در طبقات زیر زمین ساختمان متعلق به وزارت نیرو در میدان ولیعصر آغاز شد. در حال حاضر ساختمانهای مجاور تخلیه و ساکنان به محلهای امن منتقل شده اند. شهردار تهران که بعدازظهر امروز برای دومین بار از محل بازدید کرد، از احتمال ریزش ساختمان با توجه به افزایش شکافهای ساختمان خبر داده بود . آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به این خبر به شرح زیر است.

۰۱:۲۰ / ​ مدیرعامل سازمان آتش نشانی: آتش مهار شد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی از مهار آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو خبر داد و گفت: احتمال اطفای کامل حریق در ساعات آینده وجود دارد.

به گفته وی ریزش ساختمان به عوامل مختلف بستگی دارد.



۰۰:۳۰ / شمار مصدومان آتش سوزی به ١٦ تن رسید

سخنگوی اورژانس کشور گفت: ۱۶ مصذوم همگی آتش نشان هستند که ٥ تن آنان به مراکز درمانی منتقل و ١١ نفر در محل، درمان شدند.

۲۳:۴۰/ کاهش دما در طبقات پایینی ساختمان برق حرارتی با استفاده از فوم

سخنگوی آتش‌نشانی تهران گفت: به واسطه استفاده از فوم تا حد زیادی درجه حرارت در طبقات پایین ساختمان برق حرارتی کاهش پیدا کرده است.

آتش‌نشانان مشغول خنک کردن و پایین آوردن درجه حرارت و تخلیه دود موجود در طبقات پایینی هستد.

سید جلال ملکی در خصوص آخرین وضعیت آتش سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو در ساعات پایانی امشب(سه شنبه) گفت: یک‌ساعت قبل جلسه هماهنگی بین مدیران مسئول با ریاست شهردار تهران و رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران تشکیل شد.



وی با اشاره به تاکید ویژه شهردار تهران به رعایت اصول ایمنی توسط آتش نشانان به هنگام ورود و خروج به محل حادثه افزود: مباحثی در خصوص بررسی راهکارهای موجود در تغییرات داشته های عملیاتی و همچنین در زمینه وضعیت ساختمان در بعد از حادثه مطرح شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران با تاکید بر اینکه حفظ سلامت آتش‌نشانان در اولویت است، اذعان کرد: تاکید شده است به منظور اطفاء حریق بیشتر از ماده شیمیایی فوم و کف استفاده شود. البته از ابتدا هم از فوم در کنار آب استفاده می‌کردیم، اما به علت حرارت بالا آب بسیار سریع تبخیر می‌شد و کف کارایی زیادی نداشت و قدرت خود را از دست می داد.

ملکی افزود: اکنون با تدابیر عملیاتی خوبی که اتخاذ کرده ایم، از میزان درجه حرارت کاسته شده است و پیش‌بینی می شود کف کارایی بهتری داشته باشد. دقایقی است که عملیات آغاز شده است و انتظار داریم که وضعیت بهتر شود.

وی با اشاره به اینکه کماکان از لحظات اولیه سیستم های دمنده آتش نشانی دود را از دو جبهه جنوبی و همچنین قسمت پشت بام به بیرون هدایت می‌کنند، گفت: تلاش برای پایین آوردن درجه حرارت ادامه دارد. تا این لحظه به لطف خدا و با تلاش همکارانمان عملیات به خوبی پیش رفته و امیدواریم اطفاء حریق در ادامه نیز به خوبی صورت گیرد؛ چراکه حرارت بسیار بالا است و عملیات برای آتش‌نشانان با تجهیزات نیز بسیار سخت است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: همکارانمان بار دیگر رشادت خود را نشان دادند. این حادثه می‌توانست تلفات جانی داشته باشد اما به لطف خدا و تلاش آتش نشانان تا به این لحظه تلفات جانی نداشته ایم و امیدواریم در لحظات پایانی نیز بدون تلفات حریق اطفاء شود.

۱۲:۳۰/ شاکیان به کلانتری سنایی مراجعه کنند

رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت: در حال حاضر تنها به ساختمان برق وزارت نیرو خسارت وارد شده اما اگر هر یک از شهروندان شکایتی در پی این حادثه داشته باشند می‌توانند به کلانتری ۱۰۵ سنایی مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند.

۲۲:۳۷/ شهردار شب تهران: نظارت بر معابر منتهی به ساختمان از مرکز کنترل ترافیک

مدیرکل دفتر شهردار تهران گفت: جریان عادی عبور و مرور عابرین پیاده و خودروهای سواری در محل حادثه و میدان ولی عصر(عج) بدون بار ترافیکی در جریان است.

عبدالرحیم کرکه آبادی در بازدید از محل حادثه ساختمان شرکت برق حرارتی وزارت نیرو گفت: جریان عادی عبور و مرور عابرین پیاده و خودروهای سواری در محل حادثه و میدان ولی عصر(عج) بدون بار ترافیکی در جریان است.

شهردارشب تهران در خصوص اینکه محل این ساختمان به کانون تبلور مدیریت واحد شهری تبدیل شده است، ادامه داد: نیروهای مختلف امدادی، انتظامی، قضایی، خدماتی و ... همزمان با نیروی انسانی و امکانات و تجهیزات جداگانه اما با مدیریت واحد در محل حادثه حضور دارند.

کرکه آبادی با اشاره به اینکه از طریق مرکز کنترل ترافیک معابر منتهی به ساختمان تحت نظارت مدیریت شهری قرار دارد، خاطر نشان کرد: با توجه به استقرار نمایندگان دستگاه های مختلف این آمادگی وجود دارد تا نسبت به اعزام نیروها و امکانات و تجهیزات به محل اقدام شود.

۲۰:۴۵/عضو شورای شهر تهران: تقریبا آتش خاموش شده است

حجت نظری عضو شورای شهر تهران بعد از بازدید از ساختمان وزارت نیرو گفت :قرار است به حریق، فوم تزریق شود تا مانع از رسیدن اکسیژن به کانون حریق شوند تا مجددا آتش زبانه نکشد.

وی ادامه داد :تقریبا آتش خاموش شده و احتمال ریزش خیلی کم است.

یکی از پیشنهاداتی که مطرح شده این است که کمیته ایمنی که برای پلاسکو ایجاد شد همه ساختمان‌های ناایمن را مورد بررسی قرار دهد.

شهرداری‌های مناطق ملاحظه‌کاری می‌کنند و به ساختمان‌های ناایمن دولتی اخطار نداده و یا پیگیری نمی‌کنند.

این در حالی است که طبق بند ۱۴ماده ۵۵قانون شهرداری‌ها، شهرداران مناطق می‌توانند اخطار قانونی داده و در صورت عدم اقدام جهت ایمن‌سازی، ساختمان را پلمپ کنند.

۲۰:۳۳/احتمال ریزش بعد از اطفای حریق

همچنین علی اعطا نیز بعد از بازدید از این ساختمان گفت: امکان تخریب ساختمان بعد از اطفای حریق وجود دارد.

معاون اقتصادی مالی شهرداری تهران نیز در محل حریق ساختمان وزارت نیرو حاضر شد.

۲۰/ توقف مهار آتش با آب/ ادامه کار با فوم و کف

شهردار تهران درجلسه هم اندیشی برای اطفای حریق در خیابان ولیعصر گفت: در این جلسه تصمیم گرفته شد برای مهار آتش از فوم یاکف استفاده شود و دیگر از آب استفاده نشود.

نجفی گفت: امیدواریم با پر کردن طبقه ۴ با فوم و کف آتش مهار شود.

۱۸:۲۷/ تعداد مصدومان حادثه به ۱۲ نفر رسید

مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور تعداد مصدومان آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو در تهران، از روز گذشته تا این لحظه را اعلام کرد و گفت: تعداد مصدومان حادثه ۱۲ نفر است که ۵ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۷ نفر در محل درمان شدند.

وی افزود: ۴ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس تا پایان عملیات در محل مستقر هستند.

۱۹:۲۰/ تصمیم گیری در مورد ادامه عملیات اطفای حریق با آب

جلسه ستاد مدیریت بحران با حضور شهردار تشکیل شد و همچنان یکی از دستورات جلسه در خصوص سناریوهای مختلف اطفای حریق است و اینکه آیا ادامه عملیات با استفاده از آب انجام شود یا خیر.

۱۸:۴۸/ شهردار تهران: نمی توان گفت حادثه عمدی بوده یا خیر

شهردار تهران در خصوص علت بروز آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو گفت: آتش نشانی در حال بررسی علت حادثه است و کارشناسان پس از ورود می توانند تشخیص دهند آیا اتصال برق یا یک عامل طبیعی و بیرونی منجر به آتش سوزی شده است یا یک نقشه عمدی برای آتش وجود داشته است.

وی افزود: طبقه منفی ۴ به عنوان بایگانی استفاده می شده و حجم وسیعی از قفسه های چوبی، کاغذ و مقوا انباشته شده بود که باعث شعله ور شدن آتش شده و کنترل آتش بسیار دشوار شده است.

نجفی با اشاره به شکاف هایی که در دیوار وجود داشته گفت: صبح امروز شاهد شکاف هایی در ورودی پارکینگ ساختمان بودم. امشب که بار دیگر مراجعه کردم شکاف ها عمیق شده اند. در نتیجه انتظار فروپاشی بخشی از ساختمان وجود دارد.

وی گفت: مشغول بررسی های جدید هستیم تا در صورت ضرورت دستورات دیگر صادر شود.

نجفی افزود: ساختمانی های اطراف شامل هتل، ساختمانی های اداری و خوابگاه دانشجویی تخلیه شده اند و از نظر ایمنی و حفظ جان ساکنان اقدامات لازم صورت گرفته است.

شهردار تهران ادامه داد: نمی توان پیش بینی کرد مهار آتش چقدر زمان می برد یا آیا واقعا ساختمان می ریزد یا نه.

نجفی تصریح کرد: پیش از این از طرف شهرداری منطقه هشدارهای لازم به این ساختمان داده شده بود اما اقدامات صورت گرفته کافی نبود.

شهردار تهران در پایان گفت: آتش نشانی در حال بررسی علت حادثه است و نمی توان گفت آیا حادثه عمدی بوده یا خیر.

شهردار تهران با حضور در محل حادثه از حضور ۳ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری طبق خواست دادستان خبر داد و گفت: احتمال ریزش بخشی از ساختمان وجود دارد.

۱۸:۴۲/ کاهش ۲۵۰ درجه ای حرارت حریق پس از ۳۰ ساعت

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: از روز گذشته تاکنون شاهد کاهش چشمگیر دمای حرارت آتش در ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو هستیم و حرارت حریق پس از ۳۰ ساعت کاهش ۲۵۰ درجه ای داشت.

۱۸:۳۵/ معاون شهردار تهران: احتمال هر حادثه ای هست

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: اگر آتش‌سوزی در ساختمان‌های فلزی بیش از یک ساعت طول بکشد، طبق پروتکل باید محدوده خطر «رد زون» اعلام شود.

وی افزود: در این وضعیت ساختمان‌های اطراف و نقاطی که احتمال خطر وجود دارد باید تخلیه، ایمن‌سازی و درجه حرارت کنترل شود.

معاون شهردار تهران تاکید کرد: وقتی درجه حرارت ساختمان‌های فلزی بالا باشد به معنای خطر است، چراکه احتمال ریزش وجود و در پلاسکو نیز این اتفاق افتاد آتش‌نشانان ضمن اطفاء حریق در حال تلاش برای کنترل درجه حرارت نیز هستند.

وی گفت: برای کنترل ارتعاشات و لرزه‌های بنا دوربین‌های دقیقی در چهارگوشه ساختمان نصب‌شده است تا حرکت ساختمان را رصد کنیم. احتمال همه‌چیز وجود دارد و به‌ هرحال ساختمانی که ۲۴ ساعت در آتش‌ می سوزد، به طور حتم احتمال خطر در آن وجود دارد.

۱۸:۲۵/ شهردار تهران به محل حادثه آمد

شهردار تهران بار دیگر برای بررسی آخرین وضعیت ساختمان به محل حادثه آمد.

۱۸:۲۰/ احتمال فرور یختن شیشه های ساختمان

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته آتش نشان ها با توجه به حرارت بالا، احتمال شکستن شیشه های ساختمان وجود دارد.

۱۸:۰۱/ آتش نشان ها برای دقایقی از ساختمان خارج شدند

ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی در گفتگو با مهر تاکید کرد: کاهش میزان حرارت به کندی صورت می گیرد و در حال حاضر آتش نشان ها برای دقایقی بیرون آمدند و فقط تجهیزات آب و فوم مستقر است.

۱۷:۵۵/ امنیت در محدوده ساختمان برقرار است

رییس پلیس تهران بزرگ گفت: مردم نگران اموالشان نباشند. امنیت محدوده ساختمان برق وزارت نیرو تأمین است.

۱۷:۴۲/ حضور مجدد شهردار تهران در محل حادثه

شهردار تهران تا دقایقی دیگر با حضور در محل آتش سوزی ساختمان میدان ولی عصر (عج) از نزدیک آخرین روند اطفای حریق را مورد بررسی و بازدید قرار خواهد داد.

۱۷:۳۸/ کاهش دمای طبقات منفی به ۱۵۰ درجه

مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: دمای طبقه منفی چهار با کاهش محسوس به ۱۵۰ درجه رسیده است.

۱۷:۱۰/ تعداد ۱۱ آتش نشان مصدوم شده اند

محمد دورابادی مسئول روابط عمومی سازمان اورژانس کشور اظهار کرد: در مجموع یازده نفر مصدوم‌ شده اند که تمام آنها از نیروهای آتش نشانی بوده اند.

وی افزود: از این تعداد ۵ نفر بستری اند و ۶ نفر سرپایی مداوا شده اند.

همچنین تصریح کرد: چهار دستگاه آمبولانس و دو دستگاه موتورلانس از ساعت ۱۰ شب روز گذشته در محل مستقر شده‌اند و تا پایان کار در محل خواهند ماند.

۱۶:۴۸/ محدودیت ترافیکی نداریم

سردار حسین رحیمی‌، رییس پلیس تهران بزرگ‌ در جمع خبرنگاران گفت: اولین مجموعه ای که در محل حادثه حاضر شد، نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی بودند و تاکنون نیز حضور داشته‌اند.

وی افزود: فرماندهان مسئول از دقایق اولیه حضور داشتند. در تلاش هستیم فضا را به گونه ای برای آتش نشان ها فراهم کنیم.

رحیمی ادامه داد: با توجه به اینکه تاکنون در منطقه مشکلی وجود نداشته و مردم همکاری بهتری با ما داشته اند، محدودیت ترافیکی نداریم.

همچنین اظهار کرد: انتظار داریم مردم به محل مراجعه نکنند تا دستگاه های مسئول بتوانند به وظایف خود عمل کنند.

۱۶:۳۰/ تا حدی زیادی میزان دود کاسته شده است

سخنگوی آتش نشانی در جمع خبرنگاران گفت: تا حدی زیادی میزان دود کاسته شده است نیروها از طبقه منفی سه به منفی چهار نفوذ کرده اند اما حرارت همچنان بالاست.

وی افزود: امید است با پایین آمدن دما ماموران آتش نشانی بتوانند بیش‌تر به محل حریق نفوذ کنند.

همچنین تصریح کرد: همکاران ما مانند همیشه ایثارگری کرده اند.

ملکی گفت: در ساختمان‌هایی که اسکلت فلزی دارند احتمال ریزش را پیش بینی می‌کنیم و در زمانی که دما بالا می‌رفت نیروها را خارج می‌کردیم اما در طی ۳۰ ساعت گذشته عملیات متوقف نشده است.

۱۵:۰۰/ عضو شورای شهر تهران: امیدواریم شاهد حادثه دیگری همچون پلاسکو نباشیم

حجت عضو شورای شهر تهران: شهرداران مناطق اهتمام ویژه‌ای به ساختمان‌های ناایمن ندارند و اهمال صورت می‌گیرد، امیدواریم شاهد حادثه دیگری همچون پلاسکو نباشیم.

۱۴:۵۰/ ورود تیم بررسی به طبقه منفی چهار

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: دقایقی پیش تیم بررسی توانستند به طبقه منفی چهار نفوذ کنند.

وی در خصوص احتمال ریزش ساختمان اظهار کرد: تا زمانی که عملیات اطفای حریق ادامه دارد نمی توان نظر کارشناسی داد.

ملکی همچنین اظهار کرد: عملیات ما به نسبت واکنش آتش بستگی دارد و امیدوارم وضعیت از این شرایط بدتر نشود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: شب گذشته مسئول تاسیسات ساختمان به ما اعلام کرد که تعدادی گالن آب در طبقه منفی پنج وجود دارد اما در خصوص مخزن گازوئیل هیچ اطلاعی نداریم.

وی غرقاب شدن ساختمان را تکذیب کرد.

۱۳:۰۵/ ۴۰۰ لیتر گازوئیل در حیاط ساختمان وجود دارد

ساوالان پور مسئول تاسیسات برق حرارتی وزارت نیرو در جمع خبرنگاران : ۴۰۰لیتر گازوئیل در حیاط برای مواقع ضروری و روشن کردن مشعل بوده و اصلا بنزینی در طبقات پایین نبوده است.

وی افزود: چون فضا بسته و پر دود است آتش نشان ها نمی توانند به طبقه منفی چهار بروند البته تا این لحظه بیش از چهار بار تلاش کردند.

۱۴:۳۱/ درباره ریزش ساختمان باید مهندسان ساختمان نظر دهند

داوری مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و فرمانده عملیات در جمع خبرنگاران گفت: عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد و مامورین آتش نشانی به طبقه منفی سه رسیده اند و تلاش برای نفوذ به طبقه منفی چهار همچنان ادامه دارد.

وی در خصوص احتمال ریزش ساختمان گفت: در این باره باید مهندسان ساختمان نظر بدهند.

۱۳:۵۰/ عملیات اطفای آتش همچنان ادامه دارد/ اقدامات لازم برای ریزش احتمالی

سید جلال ملکی اظهار کرد: عملیات اطفای حریق همچنان در ساختمان وزارت نیرو ادامه دارد و دستور توقف عملیات تاکنون داده نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به حجم زیاد دود و حرارت بالا در طبقات پایین، منفذی در سقف طبقاتی ایجاد گردید تا هم تخلیه دود صورت گیرد و هم بتوانیم کف و فوم را به آتش تزریق کنیم.

ملکی تصریح کرد: در ساعات میانی شب به دلیل شدت حرارت بالا، نیروها نتوانستند به طبقات پایین ورود کنند اما در حال حاضر حرارت پایین‌تر آمده و نیروها تا طبقه منفی ۳ رفته‌اند؛ ولی همچنان حرارت در طبقه منفی۴ بسیار بالاست.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: امیدواریم حرارت در ساعات آتی کاهش یابد. این عملیات، یک عملیات فرسایشی است و ما باید هم جان مأموران و هم موقعیت ساختمان رو در نظر بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات لازم را برای ریزش ساختمان انجام داده‌ایم و هر چیزی امکان وقوع دارد.

۱۳:۴۰/ تاکتیک را عوض کردیم/ایجاد شکاف در سقف طبقه منفی ۳ برای اطفای آتش

سیدجلال ملکی با اشاره به آخرین وضعیت آتش سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو در خیابان ولیعصر گفت: با تلاش های صورت گرفته میزان حرارت به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: عملیات متوقف نشده اما با توجه به حرارت بالا و شعله ها و میزان دود تاکتیک را عوض کردیم.

سخنگوی سازمان آتش نشانی توضیح داد: با تجهیز سرگروه ها و اعزام حداقل نیرو کار اطفای حریق در حال انجام است.

وی با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته گفت: توانستیم از سقف طبقه منفی سه شکافی ایجاد کنیم که از طریق آن آب و فوم روی آتش موجود در منطقه منفی ۴ ریخته می شود.

ملکی گفت: آتش به طبقات بالا سرایت نکرده اما دود حاصل از اتش سوزی همچنان در طبقه منفی ۴ موجود است.

۱۲:۵۲/ تلاش ماموران سازمان آب برای اطفای حریق

ماموران سازمان آب و فاضلاب با تجهیزات مکانیکی مشغول کندن زمین برای رسیدن به لوله‌ی آب هستند تا بتوانند برای اطفای حریق از آن استفاده کنند.

۱۲:۳۸/وزیر نیرو در جلسه ستاد مدیریت بحران حاضر شد

جلسه مدیریت بحران در حال برگزاری است. وزیر نیرو در جلسه ستاد بحران در هتل کوثر حاضر شد. همچنین احمد صادقی به عنوان جانشین شهردار در ستاد بحران در این نشست حاضر است و قرار است خبرنگاران در ساختمان فولاد که در نزدیکی محل حادثه است مستقر شوند و ملکی نیز به عنوان سخنگوی این حادثه انتخاب شد.

۱۲:۳۰/ حادثه حاشیه ای در کنار آتش سوزی

همزمان با آتش سوزی، لوله آب در خیابان اصلی ولیعصر ترکیده و آب در خیابان و پیاده روهای ضلع شمالی میدان ولی عصر روان است.

۱۲:۲۱/ تخلیه ساختمان شهید امین زاده وزارت صنعت

ساختمان شهید امین زاده وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ابتدای خیابان ملائی قرار داشت همین لحظه تخلیه شد.

به نظر می آید با ادامه دار شدن زمان اطفای حریق و احتمال ریزش ساختمان های بیشتری تخلیه شود.

۱۲:۱۰/ جلسه بررسی سناریوی اطفای حریق برگزار شد

هم اکنون جلسه بررسی سناریوی اطفای حریق در حال برگزاری است.

عیسی فرهادی فرماندار تهران در محل حادثه حاضر شد و گفت: از درجه حرارت طبقه منفی ۴ کاسته شده و فعلا ساختمان تخلیه است.

۱۲:۰۰/ مشکل ترافیکی نداریم

سردار مهماندار در حاشیه حضور در محل حادثه با بیان اینکه به دلیل اینکه آتش سوزی در فرعی اتفاق افتاده مشکل ترددی نداریم، گفت: در صورت نیاز، محدودیت های بیشتری را برای تسهیل ورود خودروهای امدادی وضع می کنیم اما در حال حاضر مشکلی در این رابطه نداریم.

مساحت محل تجمع اسناد حدود ۴۰۰ متر مربع است

بر اساس شنیده ها مساحت محل تجمع اسناد در طبقه منفی ۴ حدود ۴۰۰ متر مربع است.

۱۱:۴۷/ کاهش درجه دما در محل آتش سوزی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی اعلام کرد: تمام تلاش خود را برای اطفای کامل حریق انجام دادیم با توجه به شکستن برخی شیشه های ساختمان، فعلا دستور تخلیه کامل نیروهای امدادی و اطراف ساختمان را داده ایم.

داوری در خصوص دمای ساختما ن منفی ۴، گفت: قبلا این دما ۴۰۰ درجه بود ولی اکنون این دما به ۱۵۰ درجه رسیده است.

تاکنون شهردار تهران و تمامی معاونین و فرماندار در محل حادثه حاضر شدند.

۱۱.۴۷/ تشکیل ستاد مدیریت بحران در هتل کوثر

هتل کوثر به ستاد مدیریت بحران تبدیل شده و جلسه ستاد بحران در این هتل در حال برگزاری است

۱۱:۴۵/ خودروهای محبوس در ساختمان تخلیه شد

دقایقی قبل خودروهای محبوس در طبقه منفی سه ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو از محل حادثه خارج شد.

۱۱:۲۴/ کارشناسان کمیته ایمنی شورای شهر در محل حادثه حاضر شدند

کارشناسان کمیته ایمنی شورای شهر در محل حادثه حاضر شدند و در حال حاضر هیچ آتش نشانی داخل ساختمان نیست.

۱۱:۲۱/ «محمد پرورش» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در محل حادثه حاضر شد.

۱۱:۱۲/ شایعه افزایش احتمال ریزش ساختمان/ وجود ذخایر بنزین در ساختمان تکذیب شد

دقایقی قبل نیروهای پلیس ویژه در محل آتش سوزی مستقر شدند.

گفته می شود خودروهایی که در محل حادثه هستند در حال خروج از ساختمان هستند.

شایعه وجود ذخایر بنزین از سوی مسئولان ساختمان رد شد و بعضی نیروهای آتش نشانی که داخل ساختمان رفته بودند از ساختمان خارج شدند و عملیات از بیرون ساختمان ادامه دارد.

محدودیت خبرنگاران برای نزدیک شدن به ساختمان اضافه شده و علت این محدودیت وجود خطر جانی برای خبرنگاران عنوان شده است.

شایعه شده است که احتمال ریزش ساختمان افزایش یافته است.

۱۱:۱۰/ از روز گذشته تاکنون ۹ نفر مصدوم شده اند/ ۴ نفر درمان در محل

سازمان اورژانس اعلام کرد: تعداد مصدومین آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو در تهران از روز گذشته تا این لحظه ۹ نفر بوده است که ۴ نفر در محل درمان شده اند و ۵ نفر به مرکز درمانی منتقل شده اند.

۴ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس تا پایان عملیات در محل حادثه مستقر خواهند بود.

۱۱:۰۵/ ورود آتش نشانان به طبقه منفی سه

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: چند دقیقه قبل نیروها تا طبقه منفی سه به صورت مقطعی و با حداقل نفرات و با تجهیزات کامل نفوذ کردند. این نیروها به صورت تیمی و تحت کنترل می روند و پس از انجام کار بر می گردند.

سید جلال ملکی افزود: تا بالای سر آتش سوزی رفته ایم این مراحل را قبلا رفته بودیم ولی با افزایش یکباره دما نتوانستیم پیشروی کنیم ولی با تکنیک هایی که از بامداد انجام دادیم توانستیم پیشرفت کنیم اما امیدواریم با همین وضعیت به وضعیت پایداری برسیم و حرارت به پایین ترین حد برسد و نفرات بتوانند ورود کنند.

وی بیان داشت: ساختمان در حال رصد است و هر زمان فرمانده تشخیص دهد نیروها را به داخل می کشیم.

۱۰.۵۰/ دستور تخلیه کامل هتل کوثر داده شد/ اصرار دانشجویان برای ورود به خوابگاه

با حضور فرماندار و دستور قاضی تورک، دستور تخلیه هتل کوثر که در جوار محل حادثه قرار دارد، داده شد. همچنین قرار است آب و برق منطقه قطع شود.

همچنین دانشجویانی که در خوابگاه مقابل این ساختمان زندگی می کردند در محل تجمع کرده و خواستار ورود به خوابگاه برای برداشتن مدارک و کتب درسی خود هستند.

۱۰:۴۹/ هیچ سناریویی برای اطفای حریق وجود ندارد

به گفته شاهدان از محل حادثه تنها فعالیتی که انجام می شود سنجش دمای طبقه منفی چهار است و به نظر می رسد هیچ سناریویی برای اطفای حریق وجود نداشته باشد.

۱۰.۴۸/ وجود ۴ خودرو در ساختمان

کارکنان برق حرارتی وزارت نیرو از وجود ۴ خودرو در طبقه منفی سه خبر می دهند.

۱۰.۳۷/ حضور معاون عمرانی شهردار در محل حادثه

پیروز حناچی معاون عمرانی شهردار تهران در محل حادثه حاضر شد و در جریان حادثه و میزان مقاومت ساختمان قرار گرفت.

۱۰:۲۶/ سخنگوی آتش نشانی: خروج آتش پنهان از طبقه منفی ۴/ به منشا آتش سوزی نرسیده ایم

سخنگوی سازمان آتش نشانی با بیان اینکه از طبقه منفی ۴ هنوز آتش پنهان به دلیل آنکه این طبقه بایگانی بوده و پر از کاغذ و اسناد است، خارج می شود، گفت: به طور مرتب دما سنجش شده و نوسانات دما رصد می شود. در حال حاضر دما در این محدوده کاهش پیدا کرده و آتش نشانان تا طبقه منفی ۳ رسیده اند اما هنوز به منشاء آتش سوزی یعنی طبقه منفی ۴ نرسیده ایم.

جلال ملکی در پاسخ به پرسشی در خصوص علت حادثه گفت: علت حادثه را پس از اطفاء کامل و پایان ماموریت بررسی می کنیم و در حال حاضر این موضوع اولویت ما نیست.

وی در خصوص اینکه گفته می شود مخازن گازوئیل در طبقات زیرین وجود دارد، گفت: اطلاع دقیقی از این موضوع نداریم و باید این مورد را پیگیری کنیم.

سخنگوی سازمان آتش نشانی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال ریزش ساختمان وجود دارد، گفت: بله زیرا این ساختمان پایه فلزی است.

۱۰:۱۵/ شهردار تهران: سازنده پلاسکو این ساختمان را ساخته است

همچنین شهردار تهران به خبرنگار رادیو که این حادثه را پلاسکوی دو توصیف کرد، گفت: شاید به این دلیل به این حادثه پلاسکوی ۲ گفته اند که ساختمان پایه فلزی است و همان سازنده پلاسکو آن را ساخته است.

۱۰:۱۰/ ورود خبرنگاران به محل آتش سوزی محدود شد

ورود خبرنگاران به محل آتش سوزی محدود است و عکاسان برای عکاسی به نوبت به محل اعزام می شوند.

۱۰:۰۷/ احتمال وجود مخزن ۲ هزار لیتری بنزین در طبقات منفی

گفته می‌شود در طبقه منفی پنج ۲ هزار لیتر بنزین وجود دارد و موتورخانه در همین طبقه است اما این خبر از سوی مسئولان حاضر در محل تائید نشده است و یکی از کارکنان این ساختمان این مطلب را عنوان کرده است.

۱۰:۰۵/ کنترل دمای حریق توسط آتش نشانان

با توجه به حرارات بالا هر ۲۰ دقیقه یکبار نیروهای آتش نشانی برای سنجش دما با ورود به محل حریق، وارد عمل می شوند.

۱۰:۰۰/ دما در محل آتش سوزی به ۲۵۰ درجه می رسد

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه هنوز حریق طبقه منفی چهار وزارت نیرو اطفاء نشده است، گفت: شرایط اطفا بسیار سخت است. نوسان دما وجود دارد به‌ طوری که دما به ۲۵۰ درجه هم می‌رسد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا شدت دود در دقایقی بیشتر می شود، خاطرنشان کرد: این امر به دلیل اتفاقاتی که در کانون حریق می افتد و لوازمی که دچار حریق می شوند، است. ضمن اینکه با تغییر حرکت جهت جریان هوا در زمان هایی میزان دود افزایش پیدا می کند.

۹:۴۵/ آب و گاز ساختمانهای اطراف قطع شد

معاون دادستان تهران که به همراه مدیر عامل آتش نشانی پایتخت برای بازدید از محل آتش سوزی وارد محل حادثه شد، گفت: آب و گاز ساختمانهای اطراف محل آتش سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو در خیابان ولیعصر هم قطع شد.

۹:۳۰/ آتش نشانان از ساختمان خارج شدند

جلال ملکی در خصوص آتش‌سوزی ساختمان وزارت نیرو در میدان ولیعصر گفت: در ساعت ۱۰ و ۶ د قیقه روز گذشته گزارش اولیه این حریق در آتش‌نشانی اعلام شد. کمتر از دو دقیقه آتش‌نشانان به محل حادثه رسیدند.

وی با بیان اینکه ساختمان وزارت نیرو ۸ طبقه و ۵ طبقه منفی دارد،‌ گفت: در ابتدا اعلام شد حریق در کابین آسانسور است.

وی با بیان اینکه در نخستین دقایق بروز حریق ۵۰ الی ۶۰ نفر از کارکنان وزارت نیرو را از ساختمان خارج کردیم، گفت: آتش نشانان به طبقه منفی ۴ اعزام شدند و بعد اعلام شد حریق در داخل کابین نبوده و در قسمت بایگانی وزارت بوده که بسیار قدیمی بوده است.

ملکی با بیان اینکه در ابتدای حادثه حریق را خاموش کردیم ولی بعد میزان حرارت به یک باره زیاد شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با بیان اینکه دسترسی به حریق سخت بود گفت: آتش‌نشانان به ساختمان آشنایی نداشتند و کسی هم توضیح نمی‌داد چرا که افراد از ساختمان خارج شده بودند. به عنوان مثال ورقه‌های فلزی روی دیوار بود که آتش‌نشانان فکر می‌کردند دیوار است اما راهی به قسمت دیگر بوده است.

وی با بیان اینکه دو نفر از آتش‌نشانان دچار دودگرفتی شدند گفت: این نیروها رابه اورژانش تحویل دادیم.

ملکی با بیان اینکه از عصر روز گذشته تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی را افزایش داد گفت: در حال تخلیه دود از ساختمان هستیم.

وی با اشاره به اینکه در ساعت میانی شب افزایش درجه حرارت بیشتر شده بود، گفت: ۵ ساختمان اطراف محل حریق را تخلیه کردیم و با همکاری شهرداری ساکنین را اسکان دادیم.

سخنگوی سازمان آتش نشانی به حضور مهدی حجت معاون شهرسازی شهرداری تهران که شب گذشته شهردار شب بود در محل حریق اشاره کرد و گفت: مشورت‌های لازم گرفته شد تا بهترین تصمیم برای اطفا گرفته شود.

به گفته ملکی از ساعات میانی شب تمامی آتش‌نشانان را از ساختمان خارج کردیم تا مشکلی ایجاد نشود اما شلنگ‌ها و سیستم‌های خنک کننده را در محل حریق قرار دادیم و هر نیم ساعت یک بار آتش‌نشانان به محل رفته و سیستم‌ها را چک می‌کنند و وضعیت را مورد بررسی قرار می‌دهند.

به گفته ملکی در حال حاضر میزان حرارت خیلی پایین نیامده است و عملیات همچنان ادامه دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که احتمال ریزش ساختمان وجود دارد گفت‌: تدابیر لازم صورت گرفته و امیدوارم بتوانیم حریق را اطفا کنیم اما بگویم دما خیلی پایین نیامده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تاکید کرد: به خاطر حرارت زیاد و احتمال حوادث جانبی نگذاشتیم آتش‌نشانان در داخل ساختمان بمانند و هر نیم ساعت یک بار آتش‌نشانان حریق را کنترل می‌کنند.

۹:۰۰/ احتمال یا ریزش به صورت کامل یا نشست بخشی از ساختمان

محمدعلی نجفی شهردار تهران در جریان بازدید از آتش‌سوزی ساختمان ۸ طبقه خیابان ولیعصر اظهار کرد: این ساختمان از ساعت ۱۰ صبح روز گذشته در حال سوختن است و بر اساس سخنانی که نیروهای آتش‌نشانی داشتند، محل آتش‌سوزی در محل بایگانی است و حجم زیادی از اسناد، مدارک و کاغذ در آن وجود داشته و دسترسی به طبقه منهای چهار بسیار دشوار بوده است و نمی‌توان در ابتدا به کانون آتش‌سوزی دسترسی پیدا کنند و از طریق حفره‌هایی که از طبقات دیگر ایجاد کردند، کنترل آتش را در دست گرفتند.

وی ادامه داد: هنوز آتش به صورت صد درصد کنترل نشده است و به نظر می‌رسد بخش غربی ساختمان فروکش کرده است، تَرک‌هایی هم در ورودی‌های پارکینگ مشاهده می‌شود و احتمال اینکه ساختمان نشست کامل کند، وجود دارد.

شهردار تهران افزود: ساختمان‌های اطراف محل حادثه در بخش جنوبی، شرقی و غربی تخلیه شده‌اند و ساکنین نیز به هتل‌ها و مکان‌های امن منتقل شده‌اند.

وی در خصوص ایمنی ساختمان نیز توضیح داد: تاکنون سه بار در خصوص ایمنی به این ساختمان تذکر داده شده و به دلیل دولتی بودن ساختمان، مشکلاتی در خصوص اجرای کامل این اخطارها وجود داشته است.

شهردار تهران تأکید کرد: در اطراف همین خیابان، ساختمان‌های مشابه این ساختمان دولتی بسیار وجود دارد که اسناد و مدارک کاغذی در آنجا نگهداری می‌شود و باید ساختمان‌های دولتی و خصوصی که اسناد و مدارک نگهداری می‌کنند، به هشدارهای آتش‌نشانی توجه ویژه داشته باشند.

نجفی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود این ساختمان مقاوم‌سازی شده و اگر مقاوم‌سازی نمی‌شد، پس از ۲۰ ساعت عملیات، حتماً ریزش می‌کرد، توضیح داد: مقاوم‌سازی شده است، این ساختمان یک عمر ۵۱ ساله دارد و اگر مقاوم‌سازی نمی‌شد، نمی‌توانست این حجم از بار را تحمل کند. اخطارهایی که داده شده، در خصوص مسائل آتش‌نشانی است که اخطارهای ویژه‌ای است که به آن مسائل توجه نشده است؛ مجموعه اقداماتی که باید، انجام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: احتمال یا ریزش به صورت کامل یا نشست بخشی از ساختمان وجود دارد.