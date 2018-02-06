  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۲

فراخوان دانشگاه پیام نور برای تدوین کتاب درسی

فراخوان دانشگاه پیام نور برای تدوین کتاب درسی

دانشگاه پیام نور اعلام کرد: اعضای هیات علمی واجد شرایط ماده ۴ آیین نامه تدوین کتب، می توانند در ششمین دوره فراخوان تدوین کتاب درسی این دانشگاه شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه پیام نور خطاب به اعضای هیات علمی دانشگاه که واجد شرایط ماده ۴ آیین نامه تدوین کتب هستند، اعلام کرد: فراخوان تدوین کتب درسی دانشگاه (نوبت ششم) از تاریخ یک اسفند ۹۶ لغایت ۲۰ اسفند ۹۶ انجام خواهد شد.

بنابراین، اعضای هیات علمی می توانند جهت دریافت آئین‌نامه مذکور و ثبت نام در فراخوان به سامانه تدوین منابع آموزشی دانشگاه به نشانی http://tadvin.pnu.ac.ir مراجعه کنند.

بنابراین گزارش، شناسه کاربری اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور، شماره ملی و کلمه عبور، شماره استادی سامانه گلستان تعریف شده و شماره تماس ۲۲۴۸۵۲۲۸-۰۲۱ در ساعات اداری پاسخگوی سؤالات اعضای علمی متقاضی همکاری در فراخوان خواهد بود.

کد مطلب 4220779
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها