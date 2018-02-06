فراخوان دانشگاه پیام نور برای تدوین کتاب درسی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه پیام نور خطاب به اعضای هیات علمی دانشگاه که واجد شرایط ماده ۴ آیین نامه تدوین کتب هستند، اعلام کرد: فراخوان تدوین کتب درسی دانشگاه (نوبت ششم) از تاریخ یک اسفند ۹۶ لغایت ۲۰ اسفند ۹۶ انجام خواهد شد.

بنابراین، اعضای هیات علمی می توانند جهت دریافت آئین‌نامه مذکور و ثبت نام در فراخوان به سامانه تدوین منابع آموزشی دانشگاه به نشانی http://tadvin.pnu.ac.ir مراجعه کنند.

بنابراین گزارش، شناسه کاربری اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور، شماره ملی و کلمه عبور، شماره استادی سامانه گلستان تعریف شده و شماره تماس ۲۲۴۸۵۲۲۸-۰۲۱ در ساعات اداری پاسخگوی سؤالات اعضای علمی متقاضی همکاری در فراخوان خواهد بود.