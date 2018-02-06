وحدت کلمه، رمز پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگارمهر، امیر ابوالفضل برزگری امروز سه شنبه در مراسم جشن انقلاب که با حضور مسئولان و فرماندهان ارتش و خانواده های آنها درتالار گلستان شهرک امام رضا(ع) سنندج برگزار شد، با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی سند عزت مسلمانان دنیا است، گفت: همگان واقف اند که انقلاب اسلامی ایران آغازگر خیزش بیداری اسلامی در جهان به ویژه کشورهای اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب ما نویدبخش آغاز دوره جدیدی از ظهور اسلامی با رویکرد سیاسی است، عنوان کرد: پیروزی برجسته ترین و تاثیرگذارترین حرکت اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم سایر خیزش ها و تحرکات اسلامی در جهان اسلام را هم به تکاپو انداخت.

وی با بیان اینکه میزان میزان تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر تمامی جوامع اسلامی یکسان و یکنواخت نبوده است، اضافه کرد: با توجه به اوضاع موجود هر منطقه و نیز قرابت های فکری، فرهنگی و جغرافیایی، میزان تاثیرانقلاب ما برآنها متفاوت بوده است.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر ۲۸ پیاده کردستان رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را وحدت کلمه خواند و ادامه داد: به هر میزان که ملت ایران با دیگر ملت های دنیا از لحاظ فرهنگی و فکری اشتراکات بیشتری داشتند، استقبال مردم این کشورها هم از انقلاب بیشتر بوده است.

مسئول عقیدتی سیاسی قرارگاه عملیاتی لشگر ۲۸ پیاده کردستان هم در این مراسم گفت: امام خمینی(ره) با حرکت خود و پشتیبانی مردم ذلت ایران را به عزت تبدیل کرد و عزتمندانه در مقابل استبکار ایستاد.

حجت الاسلام عبداللهی بیان کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران با پیروزی انقلاب شوکت دروغین و پوچ جباران را درهم شکست و موازنه ها را در منطقه و حتی جهان برهم زد.