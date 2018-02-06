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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۰۱

اختصاصی مهر؛

سئوال ۷۶ نماینده مجلس از رئیس جمهور+اسامی

سئوال ۷۶ نماینده مجلس از رئیس جمهور+اسامی

۷۶ تن از نمایندگان مجلس در نامه ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار سوال از رئیس جمهور در خصوص وضعیت موسسات مالی و اعتباری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۷۶ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار سئوال از رئیس جمهور در خصوص وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز شدند.

در متن نامه نمایندگان مردم به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی آمده است: «نظر به مشکلاتی که برای سپرده گذاران برخی موسسات اعتباری در چند سال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص در نظارت بانک مرکزی بوده است و از طرفی مجلس نمی تواند از رئیس بانک مرکزی سوال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانع کننده نبوده است و از طرف دیگر حقوق مردم در حال ضایع شدن است، لذا از رئیس جمهور محترم تقاضا داریم پاسخ قانع کننده ای به نمایندگان ارائه نماید. گرچه قبول داریم که نقطه آغاز این مشکلات قبل از دولت فعلی بوده است.»

کد مطلب 4221380

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    • مالباخته تعاونی وحدت IR ۱۷:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
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