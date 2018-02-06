درخواست شورا از کمیسیون تلفیق/بازنگری نسبت به کاهش منابع ریلی

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران در جریان چهل و چهارمین جلسه شورا طی نامه ای به ریاست مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش آلودگی هوا خواستار بازنگری نسبت به کاهش تامین منابع مالی حمل و نقل ریلی در بودجه دولت شدند.
در متن نامه آمده است:
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
وضعیت آلودگی هوا در کلانشهرها تبدیل به یکی از دغدغههای جدی مردم و مسئولین در سالهای اخیر شده است. تقویت حمل و نقل ریلی به لحاظ راهبردی مهمترین راهکار برای غلبه بر این ابرچالش است که انتظار میرود عزم و اراده نمایندگان منتخب ملت برای حمایت از این مهم در بودجه سال ۱۳۹۷ بروز داشته باشد. با وجود پیشنهاد مناسب کمیسیون عمران مجلس برای تامین منابع مالی برنامه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله تأمین تجهیزات و واگن و احداث قطار حومهای درکلانشهرها و شهرهای اقماری، متأسفانه کمیسون تلفیق تصمیم به کاهش چشمگیر و تعدیل آن نموده است. ما نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران، با توجه به شرایط آلودگی هوای تهران، بازنگری در مصوبه کمیسیون تلفیق را خواستاریم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است «شهرداری میگوید برای متروی تهران ۲۵۰۰ واگن کم دارند، باید با آنها جلسهای بگذاریم تا ببینیم آیا مشکلشان با در نظر گرفتن فاینانس حل میشود یا خیر. » این اظهارات رئیس قوه مقننه پس از آن مطرح شد که صبح امروز نزدیک به ۱۷ نفر از اعضای شورای شهر تهران نسبت به کاهش تامین منابع مالی برنامه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کمیسیون تلفیق اعتراض کرده و خواستار بازنگری در مصوبه کمیسیون تلفیق شدند.
حالا لاریجانی در نشست علنی مجلس در تشریح مصوبات مهم گزارش کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی بودجه ۹۷، اظهار کرد: در بحث کمبود منابع متروی تهران باید ببینیم چه کمکی مجلس میتواند به آنها بکند و چه اجازههایی به آنها بدهیم تا مشکل آلودگی هوا را برطرف کنند.
وی با اشاره به آلودگیهای شهرهای بزرگ از جمله تهران و تعطیلی مدارس بیان کرد: این سوال مطرح است چه دورنمایی برای رفع آلودگی هوا ارائه میشود، تصویری که در تبصره ۱۸ گزارش کمیسیون تلفیق بودجه از لایحه بودجه سال ۹۷ ارائه شده است حل مشکل آلودگی هوا نیست، این تبصره مشکل آلودگی هوا را حل نمیکند با دوگانه سوز کردن ۱۵ هزار تاکسی، با برقی کردن ۵۰ هزار موتورسیکلت مشکل آلودگی هوا حل نمیشود.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در تهران ۲.۵ میلیون موتورسیکلت وجود دارد، هر موتورسیکلت بین ۴ تا ۶ برابر ماشین آلودگی هوا ایجاد میکنند، توضیح داد: اگر شما میخواهید مشکل آلودگی هوا را حل کنید باید بگویید چه کاری کنیم تا مردم به سمت خرید موتورسیکلت برقی بروند و چه اقدامی داشته باشیم تا تجهیزات کارخانهای تولید موتورسیکلت برقی به کشور وارد شود. زمانی که هزینه تمام شده موتورسیکلت برقی ۷ میلیون تومان میشود نه کارخانهدار آن را تولید میکند، نه کسی به فکر تعویض موتورسیکلتش میافتد بنابراین ما باید تشویقی در نظر بگیریم تا این مشکل برطرف شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نتوانیم مشکل موتورسیکلتها را حل کنیم و خودروهای فرسوده را از سطح شهرها جمع نکنیم آلودگی هوا در آینده ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه اگر برنامه ۵ ساله توسعه را دنبال کنیم ۵۰ درصد آلودگی هوا کاهش پیدا میکند، افزود: باید رئیس کمیسیون تلفیق از شهرداریها، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست دعوت به عمل آورد تا با حضور در جلسات کمیسیون تلفیق به ارائه تئوریها و اهدافی که در خصوص رفع این معضل دارند بپردازند و مشخص شود که هر سال چه میزان از این مشکل برطرف شده است تا در این مورد برای مردم شفافسازی شود.
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