به گزارش خبرنگار مهر، روح الله نصرتی سه‌شنبه‌شب در نشست اعضای شورا با سرمایه‌گذار پروژه چرخ و فلک بوشهر اظهار داشت: پروژه چرخ و فلک به یکی از دغدغه های جدی اعضاء تبدیل شده علیرغم وعده‌های داده شده این پروژه هنوز به بهره‌برداری نرسیده و زمان راه‌اندازی آن مشخص نشده است؛ به گونه‌ای که یکی از دغدغه های شهروندان شده و مکررا از ما در مورد زمان به بهره برداری این پروژه سؤالاتی مطرح می کنند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر بوشهر خاطرنشان کرد: پیرو درخواستی که برای حضور سرمایه گذار این پروژه در صحن شورا و بررسی وضعیت چرخ و فلک مطرح کردم طی هماهنگی بعمل آمده از سرمایه گذار پروژه دعوت بعمل آمد که در صحن شورا حضور پیدا کند و پاسخگوی سوالات اعضا شورا باشد و همچنین بازدید میدانی نیز به اتفاق رئیس، جمعی از اعضای شورا، سرپرست شهرداری، معاونین و سرمایه‌گذار پروژه از چرخ و فلک داشتیم.

وی افزود: در این نشست سرمایه‌گذار پروژه توضیحاتی در مورد آخرین وضعیت روند کاری چرخ و فلک داد و دلیل دلیل تاخیر در پروژه را مسائل و مشکلاتی از قبیل تورم و افزایش چندین برابری قطعات اعلام کرد که این برای اعضاء شورا قابل قبول نبود و با توجه به اینکه شهرداری به تعهدات خود عمل کرده است و مبلغ ۴۷۰ میلیون تومان باقی مانده نیز باید در زمان راه اندازی چرخ و فلک پرداخت شود.

نصرتی تصریح کرد: تاکید اعضاء شورا تسریع در عملیات این پروژه و راه‌اندازی هر چه سریعتر آن بود که سرمایه‌گذار وعده دادند در اردیبهشت ماه این پروژه به بهره برداری می رسد.