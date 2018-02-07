رابطه «کونته» با بازیکنان اصلا خوب نیست/ آلترناتیوها به صف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در لندن و تیم فوتبال چلسی اوضاع اصلا برای آنتونیو کونته به خوبی پیش نمیرود. بازیکنان تیم از او راضی نیستند و سیاستهای او و تاکتیکهایش را درک نمیکنند. سران باشگاه هم از نتایج راضی نیستند و به همین دلیل صحبت از اخراج احتمالی او در میان است.
تابستان گذشته کونته حمایت رومان آبراموویچ را از دست داد، اما این که گزینهای برای جانشینیاش وجود نداشت باعث شد او در تیم بماند. مالک روس چلسی اصلا سر و صدایی که به خاطر جدایی دیگو کاستا ایجاد شده بود را دوست نداشت.
همچنین آبراموویچ وقتی تصمیم میگیرد درباره احتمال برکناری او با بازیکنان صحبت کند متوجه میشود که رابطه سرمربی ایتالیایی با بازیکنان هم خوب نیست و این رابطه بالا و پایینهای زیاد داشته است.
مطبوعات انگلیسی مدعی شدند اوضاع او در چلسی روز به روز بدتر میشود و حتی معتقدند کونته کنترل بازیکنان و اوضاع را از دست داده است. این یعنی آبراموویچ یک قدم به خواستهاش که اخراج او است نزدیکتر شده است.
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