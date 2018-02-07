رابطه «کونته» با بازیکنان اصلا خوب نیست/ آلترناتیوها به صف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در لندن و تیم فوتبال چلسی اوضاع اصلا برای آنتونیو کونته به خوبی پیش نمی‏‌رود. بازیکنان تیم از او راضی نیستند و سیاست‌های او و تاکتیک‌هایش را درک نمی‎کنند. سران باشگاه هم از نتایج راضی نیستند و به همین دلیل صحبت از اخراج احتمالی او در میان است.

تابستان گذشته کونته حمایت رومان آبراموویچ را از دست داد، اما این که گزینه‌ای برای جانشینی‎اش وجود نداشت باعث شد او در تیم بماند. مالک روس چلسی اصلا سر و صدایی که به خاطر جدایی دیگو کاستا ایجاد شده بود را دوست نداشت.

همچنین آبراموویچ وقتی تصمیم می‏‌گیرد درباره احتمال برکناری او با بازیکنان صحبت کند متوجه می‏‌شود که رابطه سرمربی ایتالیایی با بازیکنان هم خوب نیست و این رابطه بالا و پایین‌‎های زیاد داشته است.

مطبوعات انگلیسی مدعی شدند اوضاع او در چلسی روز به روز بدتر می‏‌شود و حتی معتقدند کونته کنترل بازیکنان و اوضاع را از دست داده است. این یعنی آبراموویچ یک قدم به خواسته‎اش که اخراج او است نزدیک‏تر شده است.