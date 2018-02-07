به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: اتوبوسهای شرکت واحد تهران در روز یکشنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح از میادین، پایانه‌ها، شهرک‌های ذل، اقدام به انتقال شهروندان به مبادی ورودی مسیر راهپیمایی می‌کند:

سامانه ۱: میادین انقلاب اسلامی – فردوسی- امام حسین(ع) – خاقانی- چهارراه تهرانپارس- نبوت-کلاهدوز

سامانه ۲: میادین شمشیری- رازی، محمدیه- قیام- خراسان- شوش- پایانه خاوران

سامانه ۳: میادین رسالت – هفتم تیر- نوبنیاد- تهرانپارس- چهار راه اشراق- لویزان- شهرک شهید محلاتی

سامانه ۴: میدان راه‌آهن، ابوذر، نازی‌آباد- خزانه بخارایی-تجریش- ونک

سامانه ۵: پایانه آزادگان- صادقیه- پونک- اشرفی اصفهانی- سیمون بولیوار- دانشگاه علوم و تحقیقات- کن- شهران- جنت آباد- دهکده المپیک- شهرک شهید باقری- هوانیروز- شهر آرا- شهرک ولیعصر(عج) – یافت آباد- فردوس- شاد آباد- تهرانسر- خلیج فارس

سامانه ۶: سیزده آبان- دولت آباد- خانی آبادنو

در خاتمه اطلاعیه آمده است: پس از پایان مراسم، ناوگان اتوبوسرانی پایتخت در اطراف خیابان‌های منتهی به میدان آزادی مستقر بوده و شرکت کنندگان را به مبادی اولیه برگشت خواهند داد.