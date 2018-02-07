به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی الویری ضمن تشریح دیدار خود با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدای این جلسه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی از افزایش آلودگی هوا از اینجانب درخواست کردند تا با همکاری غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، راهکارهای مناسب برای برطرف کردن آلودگی هوا را بررسی کرده و در قالب پیشنهادهایی در صحن مجلس ارائه شود تا در لایحه بودجه سال ۹۷ مورد توجه قرار گیرد.

مرتضی الویری ادامه داد: در این نشست با تاکید بر جایگاه شورای عالی استان ها خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی از تجربه جهانی در تفکیک مدیریت شهری و مدیریت ملی و همچنین تفاوت عملکردی پارلمان محلی و پارلمان ملی گفتم و توضیح دادم اداره شهرها و نظارت بر امور شهری به پارلمان محلی (شورای شهر) سپرده می شود و در مقابل امور ملی و بین المللی در حوزه وظایف پارلمان ملی (مجلس شورای اسلامی) است.

رئیس شورای عالی استان ها افزود: همچنین یادآور شدم این رویکرد با اصول فصل هفتم قانون اساسی به ویژه اصل یکصد و یکم منطبق است و ما خواستار آن هستیم که شوراها و به ویژه شورای عالی استان ها به جایگاه واقعی خود دست یابد.

وی ادامه داد: رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با این سخنان گفت در این خصوص نیاز به تبادل نظر با شورای نگهبان است چرا که اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد. بنابراین باید ابتدا اختلاف نظر ها برطرف شود تا بتوان برای اصلاح قانون شوراها اقدام کرد.

رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: «مشخص کردن محلی برای استقرار دبیرخانه شورای عالی استان ها و همچنین برگزاری اجلاس های عمومی این شورا» از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود: ضمن اینکه از رئیس مجلس خواستم؛ ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی را در اختیار پارلمان دوم قرار دهند که وی از واگذاری این ساختمان به دولت خبر داد و اظهار داشت برای رسیدن به نتیجه مطلوب در این موضوع باید با رئیس جمهور و دولت مذاکره شود.

الویری، آلودگی محیط زیست در شهرها و روستاها را دغدغه دیگر رئیس مجلس دانست و توضیح داد: آقای لاریجانی از جمع آوری پسماند در روستاها و شهرها و آلودگی محیط زیست ابراز نگرانی و تاکید کرد: با توجه به این که در روستاها فرآوری پسماند به دلیل تولید کم زباله صرفه اقتصادی ندارد باید شورای عالی استان ها تمهیداتی بیندیشد که پسماند تجدیدناپذیر در روستاها کمتر تولید شود و یا به نحو مناسبی جمع آوری شود.

وی مبحث مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر موضوعات مهم این دیدار دانست و گفت: در این نشست تاکید کردم که این منبع یک درآمد پایدار برای شهرداری ها است و قرار بر این شد که در تبادل نظر با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تلاش کنیم سهم بیشتری از مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شهرداری ها قرار گیرد.

رئیس شورای عالی استان ها از دغدغه رئیس مجلس در رابطه با برخی اعضای شورای شهر گفت و توضیح داد: رئیس مجلس شورای اسلامی از آموزش ندیدن برخی از اعضای شورا ابراز نگرانی کرد و توضیح داد: به این دلیل که برخی از اعضای شورای شهر به وظایف خود و قانون آگاهی ندارند بعضا دچار تصمیمات غلط و یا اقدامات خلاف قانون می شوند که جایگاه و وجهه کل شوراها را زیر سوال می برند. از این رو باید شورای عالی استان ها نیز همانند مجلس شورای اسلامی مجموعه ای نظیر کمیته انضباطی تشکیل دهد تا قبل از اینکه مشکل برخی از اعضای شورا به هیات حل اختلاف و سلب عضویت برسد در این کمیته حل و فصل شود و شورای عالی استان ها تذکرات لازم را بدهد تا هم جایگاه شورای عالی استان ها حفظ شود و هم حقوق مردم ضایع نشود.

الویری تاکید بر آموزش شوراها و توافق دو طرف بر این موضوع را محور دیگر این گفت و گو دانست و افزود: آقای لاریجانی تاکید کرد که لازم است دوره های آموزشی برای شوراها در سراسر کشور برگزار شود. من نیز خطاب به وی گفتم که آموزش شوراها در قانون جزو وظایف شورای عالی استان ها است و ما این مهم را در اولویت کاری خود قرار داده ایم تا به صورت فراگیر در سراسر کشور انجام دهیم.

وی همچنین از احتمال حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در اجلاس آتی شورای عالی استان ها خبر داد و گفت: از آقای لاریجانی برای حضور در اجلاس آتی درخواست کردم و قرار بر این شد تا وی بعد از بررسی برنامه های کاری، در صورت نبود تعهد و برنامه از پیش تعیین شده در تاریخ مورد نظر حضور یابند.