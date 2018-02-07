پیروزی تراکتورسازی برابر گسترش/ وضعیت شاگردان ساغلام بهتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار هفته بیست و سوم لیگ برتر از ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه امروز چهارشنبه بین تیم های تراکتورسازی و گسترش در ورزشگاه یادگار امام آغاز شد که این دیدار در پایان با برتری ۲ بر یک شاگردان ساغلام به پایان رسید. میلاد زنیدپور(۳۳) برای گسترش، احسان پهلوان(۷۶) و مهدی کیانی(۹۲ - پنالتی) برای تراکتورسازی گل زدند.

دربی تبریز در شرایطی برگزار شد که تماشاگران استقبال زیادی از آن نکرده بودند. با این حال پس از نمایش سردی که دو تیم در نیمه اول داشتند، نیمه دوم از جذابیت بیشتری برخوردار بود که سهم تراکتورسازی در حملات و ایجاد موقعیت بیشتر از حریف خود بود.

ساغلام که در حضور کوتاه مدت خود توانسته تراکتورسازان را به امتیازات خوبی برساند، دومین برد متوالی با این تیم را جشن گرفت تا کمی به وضعیت سرخپوشان در جدول رده بندی سروسامان دهد.

شاگردان ارطغرول ساغلام با کسب این پیروزی، ۲۸ امتیازی شده و موقتا در رده دهم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال قرار گرفتند. تیم گسترش فولاد نیز با ۳۰ امتیاز در رده هفتم ایستاد.