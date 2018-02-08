به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز پنجشنبه در نشست بررسی زیر ساخت های راه و شهرسازی استان که در محل سالن تدبیر استانداری کرمانشاه برگزار شد، گفت: در بازآفرینی شهری باید به دنبال جذب مشارکت حداکثری مردم باشیم و برای جلب همراهی مردم باید برنامه ریزی و اجرا به گونه ای باشد که مردم احساس ذینفع بودن کنند.

وی افزود: در برنامه‌ریزی برای بازآفرینی شهری در شهرهای مختلف استان، طرح و اجرای برنامه ها باید به گونه ای باشد که برای مقابله با مشکلات شهرها، اهداف راهبردی و بلندمدت داشته باشیم.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تا موانع را از مسیر بازآفرینی شهری برنداریم، همه برنامه ها بی نتیجه خواهد بود، تصریح کرد: باید اعتراف کنیم که نتوانسته ایم مانع حاشیه نشینی شویم.

وی تاکید و خاطرنشان کرد: بافتهای ناکارآمد چالش بزرگ مدیریت شهری در توسعه شهرها محسوب می‌شوند که هزینه های زیادی برای مدیریت شهری در پی دارد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: اگر برای هدایت موجهای حاشیه نشینی، برنامه نداشته باشیم، خود حاشیه نشینان برنامه ریزی خواهند کرد و اصلاح رویه اشتباه آنها، هزینه های گزافی بر روی دست دولت خواهد گذاشت.

وی افزود: باید بخش خصوصی در عرصه بازآفرینی شهری وارد میدان شود. حجم کار بازآفرینی شهری به حدی است که اجرای آن با تکیه بر اعتبارات و امکانات دولتی به‌تنهایی میسر نیست.