سید کمال الدین شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه اقدامات ارزشمند وزارت نفت و به واسطه مسئولیت های اجتماعی این وزارت خانه در مناطق نفت خیز طرح‌های عام‌المنفعه خوبی در شهرستان‌های دشتی و تنگستان در دست اجرا است.

وی افزود: چند روز گذشته نیز به اتفاق امیریان مدیر طرح‌های عمرانی مناطق نفت خیز و فرمانداران شهرستان‌های دشتی و تنگستان از برخی پروژه‌های در دست اجرا که برای آنها اعتبار مصوب شده بازدیدی به عمل آمد.

شهریاری خاطرنشان کرد: در این بازدید مدیر طرح‌های عمرانی مناطق نفت در روند مسائل و مشکلات پروژه‌ها قرار گرفت و قول‌های خوبی نیز در راستای تکمیل این پروژه‌ها دادند.

وی همچنین در خصوص بیمارستان معین نفت نیز گفت: این بیمارستان با تفاهم نامه سه جانبه بین سه وزیر بهداشت و درمان، نفت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بیمارستان معین تعیین شد.

نماینده مردم دشتی وتنگستان در مجلس شورای اسلامی افزود: این بیمارستان با حمایت‌های مالی وزارت نفت و حمایت‌های تخصصی وزارت بهداشت و پوشش بیمه‌ای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به یکی از بیمارستان خوب استان تبدیل می شود.