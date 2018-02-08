اشتغال و تثبیت جمعیت دو سیاست دولت در روستاهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی صبح پنج‌شنبه در گردهمایی سران ایلات و طوایف و عشایر استان سمنان ضمن بیان اینکه روستاهای ما سرشار از ظرفیت هستند که می‌توانند به توسعه و آبادانی کشور در کنار رشد اقتصادی کمک شایانی کنند، تأکید کرد: اشتغال و تثبیت جمعیت دو سیاستی هستند که دولت به دنبال آن‌ها است.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال روستایی، دوری از کشاورزی سنتی که جز ضرر چیزی ندارد، دامداری نوین، ارتقای مشاغل خانگی، مقوله گردشگری و مزرعه‌گردی و ...در زمره برنامه‌های دولت برای توسعه روستایی است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در ادامه ضمن گرامیداشت سالگرد انقلاب اسلامی گفت: عامل بقای انقلاب اسلام‌خواهی، وحدت و حضور مردم است و امروز مردم ما در دورترین روستاها تا بزرگ‌ترین شهرها ولایتمداری را سرلوحه امورشان قرار داده‌اند که ما به این امر افتخار می کنیم.

رضوی بیان کرد: یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی این بود که همه طوایف و ایلات را از اقصی نقاط ایران اسلامی زیر پرچم ولایت فقیه با اتحادی مثال زدنی گرد آورد و این کار عظیمی بود که در ۴۰ سال اخیر دشمنان همیشه به دنبال خدشه وارد ساختن به آن هستند.

وی افزود: باید جایگاه ونقش مردم به آنان یادآوری شود وما نیز مردم را باور داشته باشیم چرا که توسعه وبازسازی کشور نیازمند یاری مردم است ومهمترین عامل پیشرفت، اعتماد سازی در سطح کشور است

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در مناطق روستایی و محروم گفت: اگر انسان خودش را باور داشته باشدبه بی نهایت وصل خواهد شدوکارهای بسیار بزرگ وتاثیرگذار ازخود به جای خواهد گذاشت.