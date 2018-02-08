انجام نخستین زایمان طبیعی بدون درد به روش اپیدورال در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر خدمات پرستاری و مامایی بیمارستان مادر و کودک شوشتری با اعلام این خبر، گفت: با توجه به پیشنهاد دکتر محمدمهدی اعرابی متخصص بیهوشی برای راه اندازی زایمان بدون درد به روش اپیدورال و آموزش کادر درمان و تهیه لوازم و تجهیزات موردنیاز و همچنین آموزش مادران باردار و معرفی این روش، با تقاضای بالای مادران مواجه شدیم که نخستین زایمان طبیعی به روش اپیدورال در بلوک زایمان این بیمارستان و با موفقیت انجام پذیرفت.

سهیلا رفیعی حال مادر و نوزاد را بسیار عالی گزارش کرد و افزود: طبق اظهارات مادر، او در این بارداری ترس و اضطراب فراوانی داشته است، اما با توجه به شرکت در کلاس های آموزشی قبل از زایمان در این مرکز، با زایمان طبیعی به روش اپیدورال آشنا و خواهان استفاده از این روش بی دردی شده و هم اکنون مادر از انجام این زایمان اعلام رضایت داشته است.

او با بیان اینکه امروزه برای درد زایمان با روش های مختلف پزشکی راه های متفاوتی وجود دارد که بسته به امکانات هر مرکز از این روش ها استفاده می شود، ادامه داد: به عنوان مثال، زایمان در آب، زایمان با روش طب سوزنی، زایمان با روش استفاده از دستگاه تنس، زایمان با بی دردی داروهای وریدی، زایمان با روش بی دردی با گاز انتونکس، رایحه درمانی و مواردی از این قبیل که از میان همه این روش ها، بی حسی از ناحیه کمر بیشترین بی دردی را ایجاد می کند و به ویژه روش اپیدورال به دلیل میزان بی دردی تا بالای ۹۰ درصد و امکان ادامه بی دردی تا آخر زایمان، امروز به عنوان استاندارد جهانی برای بی دردی زایمان شناخته شده است.

مدیر خدمات پرستاری و مامایی بیمارستان مادر و کودک شوشتری، گفت: هم اکنون بیشتر از ۶۰ درصد زایمان ها در امریکا و اروپا به همین روش بی درد می شوند؛ میزان رضایت بالای مادران باردار و نداشتن عوارض مهم منجر به این شده که در دنیای پیشرفته اپیدورال برای زایمان به عنوان بی دردی استاندارد شناخته شود.

رفیعی انجام این روش زایمان را راهکاری موثر برای کاهش آمار سزارین در کشور دانست و افزود: باید سعی کنیم این روش گسترش یابد تا با آگاهی مردم، تقاضای سزارین کاسته شود، در همین راستا تصمیم گرفته شد با تلاش همه مسوولان و پزشکان و کارکنان بیمارستان مادر و کودک شوشتری، زایمان اپیدورال راه اندازی شود و امیدواریم این مهم به حقیقت بپیوندد.

او در مورد شیوه انجام این روش، توضیح داد: در روش اپیدورال متخصص بیهوشی در ناحیه کمری به کمک سوزن اپیدورال، یک کتتر یا کانولا در فضای اپیدورال می گذارد و تزریق پیوسته یا ساعتی شروع می شود، بعد از تزریق مادر باردار که دهانه رحمش در شروع تزریق حدود پنج سانتیمتر باز شده، طی زمانی کوتاه بی دردی ایجاد می شود و تا آخر زایمان دردها با تزریق پیوسته از راه کانولا گرفته می شود؛ همچنین به مادر باردار آموزش داده می شود هنگامی که دهانه رحم ۱۰سانتیمتر باز شد، با انقباض ارادی شکم به تولد فرزندش کمک کند و در این صورت زایمان با بیشترین میزان بی دردی انجام می شود.

مدیر خدمات پرستاری و مامایی بیمارستان مادر و کودک شوشتری تاکید کرد: روش اپیدورال اگر صحیح انجام شود، باعث اختلال قلب جنین نمی شود و به اصطلاح آپگار نوزاد تحت تأثیر اپیدورال قرار نمی گیرد، در این روش تنها ممکن است کمی زایمان طولانی شود؛ با این حال اگر ضربان قلب جنین تحت کنترل باشد، خطری متوجه جنین نخواهد بود.