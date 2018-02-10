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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۵

شکرخدا گودرزی مهمان رادیو نمایش می شود

شکرخدا گودرزی مهمان رادیو نمایش می شود

این هفته شکرخدا گودرزی مهمان برنامه «با درام نویسان معاصر ایران» می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، در هر قسمت از برنامه «با درام نویسان معاصر ایران» یک اثر منتخب از یک نمایشنامه نویس ایرانی به صورت نمایش رادیویی تنظیم شده که در آن هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

«با درام نویسان معاصر ایران» با هدف معرفی فعالیت های درام نویسان ایرانی در آیتم های گفتگو، نمایش رادیویی و شناخت بیشتر مخاطب از مقوله نمایش و نمایشنامه نویسی به صورت هفتگی در ۵ قسمت از رادیو نمایش پخش می شود.

این مجموعه در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است و جواد پیشگر نویسنده، طراح، کارگردان، محمود احمدی تهیه کننده، علی حاجی نوروزی صدابردار و نرگس موسی پور افکتور آن هستند.

«با درام نویسان معاصر ایران» به مدت ۵ روز ساعت ۲۰ از رادیو نمایش روی آنتن خواهد رفت.

کد مطلب 4224247
عطیه موذن

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